Azra Yünlü’ye digital platformlardan teklif yağıyor

Digital Platform'un fenomen dizileri arasında gösterilen 'Derin Mevzular’ dizisinden Azra Yünlü'ye başrol teklifinde bulunuldu. Güzel şarkıcı ve oyuncu bu teklifi düşünüyor.

Dijital platform Exxen'den yeni bir proje için teklif aldığı da öğrenilen Yünlü, "Çok heyecanlıyım senaryoyu okuyorum. Onu da mercek altına aldım. Oyunculuk kariyerinde çok iyi bir projede yer alıp bu alanda Türkiye’nin en iyisi olmak istiyorum" diyerek sevenlerini müjdeyi en kısa zamanda vereceğini söyledi.

Tiktok videoları ile çok sevilen ve bir sürü markanın ilgisini çeken Azra Yünlü, bir çok marka ile de işbirliği içine girdi. "Viral reklamlar ve marka tanıtımlarını yaz aylarında bol bol göreceğiz" diyen Yünlü ilerde Netflix, Disney gibi bir büyük platformda Türkiye'de yapılan kaliteli işleri dünyaya tanıtmak istediğini söyledi.

Bu yaz ayı tatil programını askıya aldığını belirten Yünlü "Yoğun çalışmalar içinde olacağım. Konserler ve dizi setlerinde olacağım için bu yaz benim çalışma yazım olacağını söylemek isterim. Türkiye’nin her köşesinde sevenlerim ile bir an önce kavuşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Azra Yünlü ”Biliyorum“ adlı single çalışması ile spotify, apple müzik, fizy, youtube ve muud müzikte dinlenmelerinde milyonları aştı.

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