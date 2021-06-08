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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sevdiği kadını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

İHA

Sevdiği kadını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

Trabzon’da dün okul bahçesinde bir kadını karnından bıçaklayarak öldüren şahıs çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında 1 Nolu Erdoğdu mahallesinde bulunan 24 Şubat Ortaokulu bahçesinde Medine Seyis (43) isimli kadın yanına gelen ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Bülent Taşkın tarafından bilinmeyen bir nedenle karnından defalarca bıçaklandı. Medine Seyis, ağır şekilde yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Medine Seyis tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatırken, şahıs 1 Nolu Erdoğdu mahallesindeki evinin yakınlarında bugün akşam saatlerinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Medine Seyis’i öldüren Bülent Taşkın bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde Taşkın, Medine Seyis ile uzun süredir birlikte yaşadıklarını, kendisine evlenme sözü verdiğini ve bir çok kez kendisine para verdiğini iddia ederek, son olarak eski eşiyle yeniden görüşmeye başladığını duyduğunu ve bu sebeple cinayeti işlediğini söyledi. Bülent Taşkın ifadesinin ardından çıkarıldığı Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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