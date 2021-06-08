Medine'yi 26 yerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı (2)



TUTUKLANDI

Trabzon'da, okul önünde Medine Seyis´i 26 yerinden bıçaklayarak öldüren Bülent Taşkın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklandı.

ESKİ EŞİ: KATİL ZANLISI SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU

Katil zanlısı Bülent Taşkın´ın eski eşi Medine Seyis'i defalarca rahatsız ettiğini belirten Atalay Türkoğlu, saldırganın en ağır cezayı almasını istedi. Konunun yakın takipçisi olacağını ifade eden Türkoğlu, "Eski eşimle aramız düzelme aşamasındaydı. Bu şahıs defalarca eşimi rahatsız ediyordu. Hatta koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı aldı. Ama bu karar bitmesine rağmen uzatılmadı, bu konunun takipçisi olunsaydı ve gerekli önlemler alınmış olsaydı, eşim şimdi hayatta olurdu. Eşimle bu adam arasında sevgili gibi bir durum söz konusu değildir, bu tür bazı haberler ve yorumlar, ailemizi daha da üzmüştür" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon TRABZON-DHA

2021-06-08 18:06:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.