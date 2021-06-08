Trabzonspor, Marek Hamsik'i KAP'a bildirdi

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TRABZON, (DHA) Trabonspor, Slovak yıldız Marek Hamsik ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA

2021-06-08 19:06:48



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