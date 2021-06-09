Yaşlı kadının çöpe attığı hastane parası için seferber oldular

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hastane parasını çöpe attığını fark eden yaşlı kadının yardım çağrısı üzerine harekete geçen Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri 7 bin TL'ye çöpte bularak yaşlı kadının oğluna teslim etti.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. İlçenin Yalı mahallesinde yaşayan 62 yaşındaki Ayşe Mutlu, bir poşetin içerisinde bulunan hastane parası 7 bin TL’sini evini temizlediği sırada atık sanarak çöp kutusuna attıktan sonra fark ederek oğlu Osman Mutlu’ya haber verdi. Osman Mutlu ise Ortahisar İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne giderek paranın bulunması için yardım istedi. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli iki personel Yalı mahallesinde bulunan yer altı çöp konteynerinin içine girerek kadının çöpünü bularak parayı bularak teslim etti. Ayşe Mutlu’nun oğlu Osman Mutlu, Ortahisar Belediye personelinin ilgisi sonrasında Başkan Ahmet Metin Genç’i ziyaret ederek teşekkür etti.

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