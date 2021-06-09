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Bıçaklanarak öldürülen Medine'nin eski eşi: Yeniden nikah planlıyorduk

DHA

Bıçaklanarak öldürülen Medine'nin eski eşi: Yeniden nikah planlıyorduk


Fatih TURANAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, okul önünde Bülent Taşkın (40) tarafından 26 yerinden bıçaklanarak, öldürülen Medine Seyis´in (43) eski eşi Atalay Türkoğlu, "Nikahımızı yeniden kıymayı planlıyorduk. Maalesef Medine´yi takıntılı bir adamın canavarca katletmesi yüzünden kaybettik. İdam cezası gelsin, istiyorum. Hayattan koparacak kadar ne istediler ondan?" dedi.
Olay, önceki gün, 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Medine Seyis, 24 Şubat Ortaokulu'nun önünde, yanına gelen Bülent Taşkın tarafından 26 yerinden bıçaklandı. Seyis, okulun giriş kapısı önünde kanlar içinde yere yığılırken, Taşkın da olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Seyis, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. 2 çocuk annesi Medine Seyis'in cenazesi, Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi´ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Olaydan sonra yakalanıp, gözaltını alınan Bülent Taşkın da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
KORUMA KARARI YENİ BİTMİŞ
Medine Seyis´in, daha önce polis merkezine giderek, şikayetçi olduğu Bülent Taşkın hakkında çıkarttığı koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararının geçen ay sona erdiği öğrenildi.
CİNAYET SONRASI ANNESİNİN MEZARINA GİTMİŞ
İfadesinde öfkeyle Medine Seyis'e bıçaklı saldırıda bulunduğunu söyleyen Bülent Taşkın´ın, olay sonrası kaçınca aile kabristanlığındaki annesinin mezarına gittiği ardından da saklandığı evde teslim olmak için polisi aradığı ortaya çıktı.
'TAKINTILI ADAM CANAVARCA KATLETTİ'
Medine Seyis'in bir süre önce boşandığı Atalay Türkoğlu, saldırganın en ağır cezayı almasını isteyerek, çocuklarının annesiyle nikah tazeleme hazırlıklarının olduğunu söyledi. Eski eşinin mezarını ziyaret edip dua eden Türkoğlu, "Geçen yıl boşandık, 1 ay kadar ayrı kaldık sonra tekrar bir araya geldik. Hayatımıza güzel bir birliktelikle devam ediyorduk. Pandemi yüzünden tekrar nikah kıymaya vaktimiz olmadı. Bu ay bitiminde nikahımızı yeniden kıymayı planlıyorduk. Nikah tazeleyecektik ama maalesef Medine'yi takıntılı bir adamın canavarca katletmesi yüzünden kaybettik. Çalıştığı yerden olduğunu düşündüğüm birilerinin aracılığı ile eşimle tanışmış. Ondan para istemiş; eşim de kendisine musallat olmasın, başından gitsin, diye para vermiş. Daha sonra tekrar önünü kesmiş eşimin, `Bankadan 10 bin TL para çek ve bana ver´ demiş. Eşim, `Sana neden para vereyim´ demiş. Aralarında münakaşa olmuş ve eşim bu adamın yüzüne tükürmüş" diye konuştu. 
'HAYATTAN KOPARACAK KADAR NE İSTEDİLER ONDAN?'
Kadın cinayetlerinin son bulmasını istediğini belirten Türkoğlu, "Adam eşimi ölümle tehdit ediyormuş. Medine, bu adam hakkında uzaklaştırma ve koruma kararı aldı. Bu karar bitmiş. Koruma kararının bittiğine dair kimse eşime bilgi vermedi. Bu konuda da ihmal olduğunu düşünüyorum. Katil koruma kararının bittiğinin farkında olmalı ki takip ettiği eşimin önünü kesti. Para istedi, alamayınca da saldırdı. Ne kadar gözü dönmüşse eşim kaçarken onu 26 yerinden bıçakladı. Kadın cinayetlerinin artık son bulmasını istiyorum. İdam cezası gelsin istiyorum. Eşimi hayattan koparacak kadar ne istediler ondan? Eşim katilinden kaçarken okula sığındı" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Aleyna KESKİN
2021-06-09 15:11:17

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