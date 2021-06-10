Dermatoloji Uzmanı Dr Hasan Benar’dan evde yapılabilecek doğal cilt kürleri önerileri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dermatoloji Uzmanı Dr Hasan Benar’dan evde yapılabilecek doğal cilt kürleri önerileri

İHA

Dermatoloji Uzmanı Dr Hasan Benar’dan evde yapılabilecek doğal cilt kürleri önerileri

Doğal maddeler ile oluşturulmuş cilt bakım kürlerinin düzenli olarak kullanıldığında sadece cildi güzelleştirmekle kalmayarak, aynı zamanda antioksidan etkisi ile cildin güneşin UV ışınlarına karşı direncini arttırdığı belirtildi.
Konuyla ilgili önerilerde bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar, cilt güzelliği için temizliğin oldukça önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını ifade ederek haftada bir veya her gün olmak üzere besleyici uygulamalar ile cildin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Doğal maddeler ile oluşturulmuş cilt bakım kürlerinin düzenli olarak kullanıldığında sadece cildi güzelleştirmekle kalmayarak, aynı zamanda antioksidan etkisi ile cildin güneşin UV ışınlarına karşı direncini arttırdığına dikkat çeken Benar, bunun yanı sıra kollajen sentezini artırarak cilt yenilenmesini ve elastin liflerinin gelişimini sağladığını söyledi.
Kolaylıkla temin edilebilecek ürünler ile doğal cilt bakım kürleri hazırlanabileceğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar, Hindistan cevizi yağı, salatalık, bal ve tarçın maskesi, Jajoba yağı ve Badem yağı, Avakado ve Zerdeçal ile yapılacak kürlerin düzenli kullanıldığında cildi güzelleştireceğini ve yenileyeceğini ifade etti.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar, önerilerini şu şekilde sıraladı:
“Hindistan Cevizi Yağı: Hindistan cevizi yağı cilt bakımında sıkça kullanılan bir üründür. Hindistan cevizi yağı; altta yatan epidermal dokuyu güçlendirmek, ölü deri hücrelerini yok etmek, güneş yanığından korumak ve antibakteriyel, antiviral, antifungal ,antioksidan özelliklere ile cildi korumak gibi yararlara sahiptir. Araştırmalara göre, Hindistan cevizi yağı, epidermal bariyer fonksiyonundaki kusurlar ve atopik dermatit de dahil olmak üzere kutanöz iltihaplanma ile karakterize edilen kronik cilt hastalıklarıyla savaşacak kadar güçlüdür. Temizlemeye, nemlendirmeye, makyajı temizlemeye, yaraları iyileştirmeye veya yara izine yardımcı olmanın yanında saçınıza hindistan cevizi yağı kullanmanızda son derece yararlıdır. Sağlıklı cilt vücudunuzdaki diğer herhangi bir organ gibidir. Hücrelere sürekli olarak oksijen ve besin maddesi gerekir ve toksinler ciltten atılmalıdır. Bu nedenle, hormonal ve sindirim işlevine yardımcı olan hindistan cevizi yağı optimal cilt sağlığı için çok önemlidir.

Salatalık: Su oranı oldukça yüksek bir besin olan salatalık; lezzetinin yanı sıra inanılmaz derecede sağlıklı bir bakım ürünü olarak da karşımıza çıkmaktadır. Kozmetik sektöründe de birçok cilt bakım ürününün ana maddesi olan salatalık, içerdiği vitaminler sayesinde cilde taze bir görünüm sağlarken cilt için gerekli olan nemi geri kazandırmaktadır. Salatalığın suyunu sıkıp bir pamuk yardımıyla cildinizi temizleyerek nemlendirebilirsiniz. Bunun yanı sıra suyunu tamamen çıkarmak yerine salatalığı rendeleyip püre haline getirebilir, yüzünüze maske olarak sürüp 10 dakika bekledikten sonra suyla temizleyebilirsiniz.

Bal ve Tarçın Maskesi: Bal; besin, enzim, vitamin ve cilt artırıcı asitlerin en doğal kaynaklarından biridir. Balın yararları arasında cilt sorunlarının sayısının azaltılması, nemlendirme özellikleri sağlanması, antiseptik nitelikler içermesi, yara iyileşmesini teşvik edilmesi, alerjiler veya kızarıklıklar ile mücadele edilmesi ve yara izlerinin azaltılmasına yardımcı olması yer alır. Tarçın ise tam bir antioksidan kaynağı olmakla birlikte tene uygulandığında rahatlatıcı his vermektedir. Cilt hücrelerine direnç ve güç vererek cildin dayanıklılığını artırır. Sadece cilt için değil, hastalıklara karşı vücudun direncine de etkisi bulunmaktadır. Bal ve tarçın bir araya geldiklerinde inanılmaz bir cilt bakım ürünü oluşturmaktadır. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı bala bir miktar toz tarçın ekleyin, iyice karıştırıp temizlenmiş yüzünüze masaj yaparak uygulayın. 10 dakika yüzünüzde bekleyen karışımı ılık su ile yavaşça temizleyin. İlk seferde bile cildinizin pamuk gibi olduğuna ve düzenli yaptığınızda yüzünüzdeki sivilcelerin yok olmaya başladığına şahit olacaksınız.

Jajoba Yağı ve Badem Yağı: En yaygın kullanılan taşıyıcı yağlardan biri olan jojoba yağı aşırı derecede nemlendirici özelliği ve yanıkların, yaraların, yara izlerinin, dermatitin, sivilcelerin, sedeflerin ve kırışıkların iyileşmesine yardımcı olması ile bilinmektedir. Güney Amerika ve Meksika’ya özgü olan bu yağ, nesiller boyunca akne, sedef, güneş yanığı ve çatlamış cildi tedavi etmek için kullanılmıştır. Ayrıca saç dökülmesini azaltmak içinde kullanılmaktadır, saçların yeniden büyümesini teşvik ederek, cildi rahatlatır ve kıl foliküllerini açar. Badem yağı ise birçok faydası ile bilinmektedir. Saç, kaş ve kirpik gürleştirme etkisinin yanı sıra göz altı morluklarını giderir, cildi onarır. Badem yağı harika kokar ve aynı zamanda antiinflamatuar, antiviral, antibakteriyel ve antiseptik özelliklere sahiptir. Temel yağlar için cildin kızarıklıklarını, siyah noktaları veya kuruluğu doğal olarak tedavi etmek için mükemmel bir taşıyıcı yağ olarak kullanılmaktadır. Aktarlardan kolaylıkla uygun fiyata bulabileceğiniz Jajoba yağı ve badem yağını bakım kürlerinize 23 damla damlatarak kullanabilirsiniz.

Avakado: Ultra nemlendirici yağlı bir meyve olan avokadonun faydaları deriye nüfuz edebilen A, D ve E vitaminlerini içermesinden gelmektedir. Güneş yanığı olan cildi yatıştırmaya yardımcı olur, kolajen üretimini arttırır ve kırışıklıkları tedavi eder. Aynı zamanda, topikal olarak uygulandığında cildin iltihaplanmasını da azaltmaktadır. Bir adet avokadoyu ezerek kürlerinizde kullanabilirsiniz. Yumurta akı ve limon ile birlikte de kullanabileceğiniz avakadoyu haftada bir kez yüzünüze uygulayabilirsiniz.

Zerdeçal: Zerdeçal tozu aktarlarda kolaylıkla bulabileceğiniz parlak sarı renkte bir baharat çeşididir. Özellikle Uzakdoğu’da kadınlar tarafından cilde parlaklık vermek için cilt maskelerinde kullanılır. Zerdeçal tozu kuvvetli bir antioksidandır, ağrı kesici özelliği vardır, antiseptik ve yara iyileştirici olarak da kullanılır. Yaşlılığın cilt üzerindeki etkilerini yavaşlatır. Akne tedavisinde de sıkça kullanılan zerdeçalı biraz su veya limon ile macun kıvamına getirerek temiz cildinize uygulayabilirsiniz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hüseyin Türkmen dünya evine girdi
YEREL HABERLER Hüseyin Türkmen dünya evine girdi
Bıçaklanarak öldürülen Medine'nin eski eşi: Yeniden nikah planlıyorduk/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bıçaklanarak öldürülen Medine'nin eski eşi: Yeniden ...
Bıçaklanarak öldürülen Medine'nin eski eşi: Yeniden nikah planlıyorduk
YEREL HABERLER Bıçaklanarak öldürülen Medine'nin eski eşi: Yeniden ...
Başkan Zorluoğlu Akçaabatlılar ile Akçaabat’ın sorunlarını konuştu, çözüm önerilerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu Akçaabatlılar ile Akçaabat’ın ...
Kalp krizi geçirerek hayatını kaybede okul müdürü Kılıç'a son görev
YEREL HABERLER Kalp krizi geçirerek hayatını kaybede okul müdürü ...
Yaşlı kadının çöpe attığı hastane parası için seferber oldular
YEREL HABERLER Yaşlı kadının çöpe attığı hastane parası için ...
Uzungöl kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına 15 Eylül'de başlanacak Göl kıyısını çevreleyen hazine arazisi üzerindeki çoğu iş yeri 50'ye yakın kaçak yapıların yıkımı için turizm sezonunun bitmesi beklenecek
YEREL HABERLER Uzungöl kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına 15 ...
(ÖZEL) Nihat Özdemir: Avrupa Şampiyonası´nda hedefimiz gruptan çıkmak
YEREL HABERLER (ÖZEL) Nihat Özdemir: Avrupa Şampiyonası´nda ...
Marek Hamsik Trabzonspor'un 154. yabancı transferi oldu
YEREL HABERLER Marek Hamsik Trabzonspor'un 154. yabancı transferi ...
Trabzonspor, Marek Hamsik transferinin detaylarını açıkladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Marek Hamsik transferinin detaylarını ...
Hamsik, Trabzonspor'da
YEREL HABERLER Hamsik, Trabzonspor'da
Trabzonspor, Marek Hamsik'i KAP'a bildirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Marek Hamsik'i KAP'a bildirdi
Medine'yi 26 yerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Medine'yi 26 yerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli, ...
Sevdiği kadını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Sevdiği kadını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı
Medine'yi 26 yerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Medine'yi 26 yerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli ...
Cip, belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Cip, belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Trabzonspor Marek Hamsik transferinde mutlu sona ulaştı
YEREL HABERLER Trabzonspor Marek Hamsik transferinde mutlu sona ...
Kendisini öldüren erkek arkadaşı nedeniyle defalarca koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı çıkarttırmış Yakalanan katil zanlısının emniyetteki sorgusu sürüyor
YEREL HABERLER Kendisini öldüren erkek arkadaşı nedeniyle defalarca ...
Trabzonspor'da gözler yabancı kuralında
YEREL HABERLER Trabzonspor'da gözler yabancı kuralında
Trabzon’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
42 yıl önce garaja konulan kamyonet bir kere bile dışarı çıkartılmadı Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Muhammet Gören, 46 yıl önce satın aldığı sıfır kamyoneti oğullarının ehliyeti olmadığı için 42 yıl önce garaja kilitledi Yolun üst yamacındaki girişi ve çıkışı olmayan garajda 42 yıldır duran 9 bin kilometredeki kamyonet antika olarak satılmak isteniyor
YEREL HABERLER 42 yıl önce garaja konulan kamyonet bir kere bile ...
Azra Yünlü’ye digital platformlardan teklif yağıyor
YEREL HABERLER Azra Yünlü’ye digital platformlardan teklif yağıyor
Trabzon’da yamaçtan dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trabzon’da yamaçtan dereye düşen şahıs hayatını ...