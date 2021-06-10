Marek Hamsik: "Önümüzdeki sezonun harika geçmesinin diliyorum"

Trabzonspor'un yeni transferi Slovak oyuncu Marek Hamsik, Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında en kısa sürede bordomavili taraftarlarla buluşmayı istediğini belirterek, sezonun harika geçmesi için çok sıkı çalışacağını söyledi.

Trabzonspor'un 2 yıllık sözleşme imzaladığı Marek Hamsik, bordomavili taraftarlara mesaj gönderdi. "Merhaba Trabzon" diyerek sözlerini başlayan Slovak futbolcu, Trabzonspor ile sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Avrupa şampiyonası sonrasında en kısa sürede sizlerle buluşmayı diliyorum. Milli takımdan arkadaşlarım Kucka, Hubocan, Durica şehir, stadyum oradaki harika atmosfer ve fanatik taraftarlar hakkında hep güzel şeyler söylediler. Bu çok hoş bir durum. Önümüzdeki sezonun harika geçmesinin diliyorum ve bunun olabilmesi için çok sıkı çalışacağız. Yakında görüşmek üzere. Bordo mavi en güzel renkler" ifadelerini kullandı.

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