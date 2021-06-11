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Trabzonspor, transferde yabancı kuralına takıldı

DHA

Trabzonspor, transferde yabancı kuralına takıldı


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunan ve Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek Koita´yı da renklerine bağlamaya hazırlanan Trabzonspor, 8+6 yabancı kuralı nedeniyle transfer planlamasında mecburi değişikliğe gidiyor.
Edgar Ie, Hugo, Peres, Flavio, Bakasetas, Trondsen, Diabate, Hamsik, Nwakaeme, Gervinho, Ekuban ve Djaniny olmak üzere kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunduran Trabzonspor, transfer çalışmalarında vites düşürdü. Kasımpaşa´dan ayrılacak Fode Koita´ya da imza attırmaya hazırlanan bordo-mavililerde bu transferin de gerçekleşmesiyle yabancı oyuncusu sayısı 13´e yükselecek. Öncelikli olarak bir sol bek ile bir santrfor transferi daha yapmayı planlayan ve sonrasında da stoper ve kanat için de çalışmalarını sürdürecek olan bordo-mavililer, hem takımdan bazı yabancı isimlerle yollarını ayırma hem de transfer politikasında yerli piyasasına da yönelme mecburiyetinde kaldı.
DIABATE İLE FLAVIO KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR, EKUBAN İLE DJANINY DE AYRILABİLİR
Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Trabzonspor´da, ilk olarak kadroda düşünülmeyen ve kendisinden kulüp bulması istenen Diabate´nin yanı sıra, yine teknik heyetin kadroda düşünmediği Flavio´nun kiralık ya da bonservisleriyle gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca bu süreçte forvet oyuncuları Ekuban ve Djaniny´e de teklif gelirse değerlendirilmeye alınacak.
PLANLAR DEĞİŞTİ, SOL BEKTE İBRE UMUT´A DÖNDÜ
Sol bek ve forvet için de birer yabancı oyuncu daha kadrosuna katma noktasında uzun süredir çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinde, bu mevkiler için alternatifli bir transfer listesi oluşturuldu. Forvet hattı için eski oyuncusu Sörloth´tan umudunu kesmeyen ancak bu transferin gerçekleşmemesi durumunda buraya kaliteli bir yabancı isim takviye yapmayı planlayan bordo-mavililer, en ihtiyaçlı bölgelerin başında gelen sol bek için de yabancı kuralı nedeniyle ibresini milli oyuncu Umut Meraş´a çevirdi. Fransız kulübü Le Havre´nin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle bu transferde de yol alamayan ancak girişimlerine devam eden bordo-mavililer, bir taraftan da kadroda yabancı kontenjanında yer açmaya çalışacak ve buna göre listesindeki yabancı isimlere de yönelebilecek.
ŞARTLARA GÖRE STOPER VE KANATA DA TAKVİYE YAPILACAK
Trabzonspor yönetimi, öncelikli transfer planlamasını sonuçlandırdıktan sonra stoper ile kanat mevkilerini yedeklemek için de şartlara göre hareket edecek. Bordo-mavililerde stoper için Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek Steven Caulker, kanat için ise Real Betis´ten Cristian Tello gündemde yer alıyor. Ayrıca yönetimin kadro derinliği oluşturma noktasında şartlara göre bazı yerli ve gelecek vadeden oyuncuları da ilerleyen süreçte kadroya katma planı bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-06-11 10:51:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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