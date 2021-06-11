Çaykur Rizespor'da Tahir Kıran başkanlığını açıklıyor



Selman KUTLU/RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor´da tek listeyle seçime girecek olan Tahir Kıran, pazartesi günü düzenleyeceği basın toplantısı ile adaylığını açıklayacak.

Çaykur Rizespor´da 19-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede tek liste ile seçime girecek olan Tahir Kıran, pazartesi günü basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Yeşil-mavili camianın hem saha içi hem saha dışında mevcut düzeni değiştireceğine inandığı Tahir Kıran, kulüpte köklü bir değişim için çıktığını belirttiği yolculukta 14 Haziran Pazartesi günü saat 11.30´da düzenleyeceği basın toplantısı ile adaylığını resmen açıklayacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-06-11 12:07:59



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