Ortamahalle turizm sezonuna hazır

“Doğu Karadeniz’in İncisi” olarak nitelendirilen Ortamahalle, yeni turizm sezonunda misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Yeni sezonun ilk turistlerini ağırlamaya başlayan Ortamahalle, hem yerli ve yabancı turistlerin hem de ilçeye gelen fotoğraf sanatçılarının ilk adresi oluyor.

Akçaabat’ın doğal güzellikleri, yaylaları ve yemek kültürünün yanında tarihi yapısıyla da ön plana çıktığını söyleyen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, tarihi Ortamahalle’nin bu kapsamda dikkati çektiğini vurgulayarak, bölgenin, mahalle ölçeğinde bugüne kadar Türkiye’de korunabilen ender yerlerden biri olduğunu ifade etti. Ekim, Ortamahalle’nin barındırdığı evlerin tek tek değil, mahalle ölçeğinde korunarak bugüne ulaştığını anlatarak, “Ortamahalle, Osmanlı konut mimarisinin tipik özelliklerini taşımaktadır. Dar yolları, dik merdivenleri, küçük meydanları ve çeşmeleriyle tamamen eskiyi yansıtan Ortamahalle, bugüne kadar bozulmadan gelen ender yerlerden biridir” dedi.

Ortamahalle’nin turizmin gözdesi olduğuna dikkati çeken Ekim, “Bizde belediye olarak turizmden daha fazla pay almak ve Ortamahalle’nin canlılığını daha da artırmak için sürekli çalışmalar yapıyoruz. Amacımız yerli ve yabancı turistlerimize hizmet ederek, herkesin bu güzelliklerden istifade etmesini sağlamak” diye konuştu.



"Orta Mahalle tarih turizminin merkezi olacak"

“Ortamahalle’yi tarih turizminin merkezi yapmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyen Başkan Ekim, “Tarihi mahallemizdeki binalarımızı aslına uygun restore ediyoruz. Belediye olarak geçmiş dönemde 4 konak satın aldık. Onları da restore ederek turizme kazandırdık. İç ve çevre düzenlemesi yapılan konakları restore ederek, yöresel lezzetlerin yer aldığı yeme, içme, oturma alanları, konaklama ve yöresel hediyelik eşyaların satıldığı mekanlar olarak turizme kazandırdık. Bunların bir tanesi olan Timurciler Konağını yeme içme yeri olarak belediyemiz tarafından işletiliyor. Diğer iki tanesi, Kanoğlu Konağı ve Mehmet Efendi Konağı, ise yeme içme ve konakla yeri olarak kullanılmak üzere kiraya verildi ve özel girişimciler tarafında işletiliyor. Ortamahalle’ye kazandırdığımız bu işletmeler mahalledeki girişimcilere örnek oldu ve burada birkaç tane daha çay bahçesi kafeterya gibi yerler açıldı. Bu işletmelerde mahalledeki vatandaşlarımız iş imkanı bulmuş oldu” ifadelerini kullandı.



Orta Mahalle için teleferik projesi

Ortamahalle kentsel Sit alanı sokak sağlıklaştırma projesi 1.etap alanında onaylanan projeler doğrultusunda restorasyon çalışmalarının hem sokaklarda hem de tescilli yapılarda devam ettiğini hatırlatan Başkan Ekim, “1.etap proje alanında 17 tescilli yapı, 11 tescilsiz yapının restorasyonu ile bu yapıların bulunduğu sokaklarda niteliğini kaybetmiş taş duvarlarda yapılmaktadır. Çalışmaların devamında sokakların döşeme kaplamaları ile aydınlatma elemanları da yenilenecektir. Bunun yanında Ortamahalle’de bulunan tarihi St. Michael Kilisesinin restorasyonu tamamlanmış olup pandemi sonrasında müze olarak hizmete açılacaktır. Ortamahalle’ye ulaşım konusunda ise yapımı devam eden Pulathane Bulvarı tamamlandığında önemli ölçüde rahatlama olacaktır. Bulvar üzerinde ulaşım konusunda çeşitli alternatiflerimiz var. Mahalle içerisine elektrikli araçlarla gezi ringleri oluşturmayı planlıyoruz. Bunun yanında ilçeye kazandırmayı düşündüğümüz teleferik projesinin ikinci istasyonu Ortamhalle’de olacak. Proje hayata geçince yerli ve yabancı turistlerimiz Ortamahalle’ye teleferikle de ulaşma imkanı bulacak” şeklinde konuştu.

Ortamahalle’nin ziyaretçi sayısının giderek arttığını ifade eden Ekim, “Yeni sezon hazırlıklarımız tamam ve ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Dolayısıyla bu yılki beklentimiz turizm açısından yüksek düzeyde. Bu durum da bizler için sevindirici” dedi.

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