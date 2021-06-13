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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırı şüphelileri adliyede (2)

DHA

Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırı şüphelileri adliyede (2)


TUTUKLANDILAR
Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı İYİ Parti'li Mustafa Bıyık´a silahlı saldırı olayına ilişkin gözaltına alınan saldırgan Halit Aytekin ve azmettirici olduğu öne sürülen Tolgahan Kılıç, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon
2021-06-13 17:42:16

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