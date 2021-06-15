Trabzon´da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

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Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON´da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aralarında ihraç yüzbaşı, polis ve öğretmenlerin de yer aldığı 1´i kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında ihraç yüzbaşı, polis ve öğretmenlerin de yer aldığı 1´i kadın 12 kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, bazı belge ve evrak ile dijital cihazlara el koydu. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-06-15 12:28:23



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