Trabzon´da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON´da Recep A. (25), tartıştığı Berhan Danışmaz´ı (20) bıçaklayarak öldürdü, arkadaşı Umut A.´yı (20) ise yaraladı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi, Tanjant Yolu üzerindeki bir marketin önünde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Berhan Danışmaz ile arkadaşı Umut A. ile yolda karşılaştıkları Recep A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Recep A., yanındaki ekmek bıçağı ile 2 arkadaşı bıçaklayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Fatih Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kalbinin üzerine bıçak darbesi alan Berhan Danışmaz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sol kalçasından yaralanan Umut A.´nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan Recep A'.yı kısa sürede suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-06-15 12:34:29



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