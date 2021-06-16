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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig'de Karadeniz dostluğu

İHA

Bu sezon Süper Lig'de aynı sezonda ilk kez mücadele edecek olan Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Giresunspor takımları arasında dostluk rüzgarı eserken fairplay mesajı verildi.

Süper Lig'de Karadeniz dostluğu

Bu sezon Süper Lig'de aynı sezonda ilk kez mücadele edecek olan Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Giresunspor takımları arasında dostluk rüzgarı eserken fairplay mesajı verildi.
Trabzonspor 197475 sezonunun ardından aralıksız olarak ligde mücadele verirken, Çaykur Rizespor 197980 sezonunda ilk kez Süper Lig sevinci yaşadı. En son ligde 197677 sezonunda yer alan Giresunspor ise 44 yıl sonra lige yeniden merhaba dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu daha önce Trabzonspor ile Çaykur Rizespor kulüpleri arasında yaşanan gerilimin ortadan kalkmasında etkin rol almıştı. İki camianın önde gelen isimlerinin yanı sıra taraftarlarla da bir araya gelerek iki komşu şehir arasında dostluğu ön plana çıkartan Hacıkerimoğlu, Giresunspor’un da Süper Lig’e çıkmasıyla birlikte tüm bölge takımları arasındaki iletişimi ve fairplay ruhunu daha geniş kitlelere yaymak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Karadeniz'e yakışır görüntü vermeliyiz"
Futbol Federasyonu’nda Karadeniz takımlarından sorumlu olduğunu ve koordinatörlük görevinin bulunduğunu belirten Hacıkeriomoğlu, "Karadeniz’e yakışır bir görüntü verilmesi gerekiyor. Bu takımlarımız da geçmişte yaşanan bazı gerginlikleri geride bırakarak dostluk rüzgarlarını estirmeye başladı. Bu dost, komşu kentin takımlarını çocuklarını aynı ligde izlemek mutluluk verici. Bu bölge yıllarca futbolun ön planda olduğu bir coğrafya oldu. Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Giresunspor bu coğrafyanın yetenekli çocuklarını birlikte geliştirip, değerlendirmeli. Bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu birliktelik sağlanacak ve bu bölgede sadece dostluk konuşulacak" dedi.

Karadeniz Kulüplerinden destek
Hacıkerimoğlu'nun girişimlerine Karadeniz takımlar da olumlu yaklaştı. Başta Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet ve Çaykur Rizespor Kulüp Başkan Adayı Tahir Kıran, bölge takımlarının çok iyi ilişkiler içersinde olmaları yönünde mesajlar verdi.

Ahmet Ağaoğlu: "Karadeniz takımları birlikte hareket etmeli"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Karadeniz takımlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Medeniyet yelpazesinin her döneminde birbirinin yanında duran komşu şehirler, söz konusu futbol olduğunda da aynı düşünmelidir. Birlikte yaşayan, birlikte sevinen, birlikte üzülen ve birlikte gurur duyan, asla birbirinden bağımsız olamayacak insanların ayrışmaması gerekiyor. Bu yüzden kardeşliğimizin daha da pekişmesi için yan yana durarak güçlü bir Karadeniz birlikteliği oluşturmalıyız. Bu çalışmayı sonuna kadar destekliyorum. Trabzonspor’un, Çaykur Rizespor’un, Giresunspor’un ve diğer tüm bölge takımlarımızın bir arada olması Türk futbolunun kaderini değiştirecek sürecin de başlangıcı olacaktır" İfadesini kullandı.

Hakan Karaahmet: "Trabzonspor lokomotif olmalı"
Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet ise Karadeniz kulüplerinin birlikteliğini doğru bulduğunu söyledi. Karadeniz kulüpler birliğinin acil kurulması gerektiğine belirten Karaahmet, "Kulüplerin ortak sorunları için bir araya gelinmesi lazım. Hangi platformda bir araya gelmemiz gerekirse geliriz. Çok önemli bir adım olur. Karadeniz artık futbol bölgesi oldu, bunu ispat etti. Acilen bu birlikteliğin ortak çıkarlarla bir araya gelip ortak hareket ederek güç birliğine dönüşmesi gerekir. Biz her anlamda varız.”
Birlikteliğin gelmesinin güzel olacağını ifade eden Karaahmet, “Çaykur Rizespor’da Tahir bey geliyor. Yeni sayfa açıp önümüze bakmamız lazım. Trabzonspor, lokomotif olmalı, en büyük güç ona düşüyor” dedi

Tahir Kıran: "Kol kola maç izleyeceğimiz günler gelecek"
Çaykur Rizespor’da başkan adaylığını açıklayan Tahir Kıran'da Karadeniz takımlarının dostluğuna dikkat çekerek, şunları söyledi, "Karadeniz takımları arasında birlikte kol kola maç izleyeceğimiz günlerde gelecek. Takımlar sahada mücadelelerini verirken, bizlerde bir araya gelerek maçları birlikte izleyip takımlarımıza destek alacağız. Göreve bu yüzden de geldik. Eskiden beri kız aldık, kız verdik. Etkileşim içinde olan iki kentiz. Kan davası yok aramızda. Trabzonspor camiasından da çok tanıdıklarımız var. Onlar da aynı düşünüyorlar. Trabzonsuz bir Rize, Rizesiz bir Trabzon düşünülemez. Biz bunu tüm Karadeniz olarak düşünmeliyiz. Giresunspor’un da lige çıkmış olması bizi fazlasıyla mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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