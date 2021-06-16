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135 yıldır gemilere yol gösteriyordu artık turistik tesis olarak hizmet verecek Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Burnu’ndaki Yoroz (Işıklı) Feneri yapılacak projeyle turizm tesisi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor

İHA

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Burnu'nda 135 yıldır gemilere yol gösteren tarihi Yoroz (Işıklı) Feneri yapılacak projeyle turizm tesisi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.

135 yıldır gemilere yol gösteriyordu artık turistik tesis olarak hizmet verecek Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Burnu’ndaki Yoroz (Işıklı) Feneri yapılacak projeyle turizm tesisi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Burnu’nda 135 yıldır gemilere yol gösteren tarihi Yoroz (Işıklı) Feneri yapılacak projeyle turizm tesisi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, yapılan antlaşma gereği Yoroz Feneri’ni 49 yıllığına belediye bünyesine dahil ettiklerini belirterek burasını aslına uygun şekilde modernize edilerek insanların hizmetine sunmaya hazırlandıklarını söyledi.
Projenin hayata geçmesi halinde Türkiye’de ilk olacağını kaydeden Nuhoğlu, "Türkiye’de en güzel gün batımının izlendiği yerlerden biri Yoroz Feneri’dir. Yoroz Burnu, Karadeniz’de Sinop burnundan sonra karanın denize girdiği en büyük burun. Gemilerin bu buruna bindirmemesi için Osmanlı Devleti’nin son döneminde 1886 yılında Fransız mühendislere yaptırılan fenerde, yapıldığı günden beri babadan oğula Bozoklu ailesi fertleri görev yaptı" ifadelerini kullandı.
Başkan Nuhoğlu, planladıkları proje için Çarşıbaşı Belediyesi olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden Yoroz Feneri’ni istediklerini ve bu doğrultuda 49 yıllık anlaşma sağladıklarını belirterek fenerin aslına uygun olarak kullanılacağını ve halkın hizmetine sunulacağını kaydetti.
Nuhoğlu “Çarşıbaşı Yoroz Feneri, gemilerin güvenli şekilde geçmelerini sağlamak amacıyla ceddimiz tarafından Fransızlara yaptırılmış. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi, kendi mirasımıza sahip çıkmama. Ceddimizin bize bıraktıklarını biz hep yok ettik. Biz göreve geldikten sonra Çarşıbaşı Belediyesi olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden Yoroz Fenerini tarafımıza istedik. Şu anda o antlaşmayı sağladık, 49 yıllığına bizde. Yoroz Fenerini aslına uygun şekilde modernize ederek girişimci veya belediyemiz tarafından insanların hizmetine açmak istiyoruz. Dolayısıyla restoran olur, sosyal tesis olur, o anlamda bir çalışma yaparak buradaki tarihi, vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz” dedi.

"En güzel gün batımı buradan izlenir"
Türkiye’den en güzel gün batımının Yoroz Fenerinden izlendiğini iddia eden Nuhoğlu, “Yoroz Fenerinin olduğu yerde bu kanıtlanmış, Türkiye’de en güzel gün batımının olduğu yerlerden bir tanesi burası. Havadar olması ve tarih kokuyor olması önemli özellikleri arasında yer alıyor. İnşallah yeni bir tarihi eserimizi tekrar modernize ederek insanların burasını keşfetmelerini sağlayacağız. Şu anda burası tamamen unutulmuş. Aslında çok büyük bir yatırım. Fener halen hizmet veriyor 24 saat çalışıyor. Burasını modernize ettiğimizde restoran veya motel, butik otel gibi yapabilirsek, Trabzon’da turizme bir alan daha açmış olacağız. Tur firmaları buraya gelebilecekler bu sayede keşanımız, balığımız, fındığımızı tanıyacaklar. Dolayısıyla böylece Çarşıbaşımızı Türkiye’de tanıtacağız” diye konuştu.

"Türkiye'de ilk olacak"
Projenin hayata geçmesiyle Türkiye’de ilk olacağına dikkat çeken Nuhoğlu, “Trabzonumuz, Akdeniz sahillerine göre çok daha bakir. Akdeniz’de sadece deniz turizmi var. Bizim hem mavi, hem de yeşil turizmimiz var. Yeşil, Trabzon’da denizle iç içe. O yüzden gün geçtikçe Trabzon’un değeri artıyor. Aslına uygun, tarihine uygun şekilde ilk yapıldığı gibi Arnavut taşından işleyeceğiz. Yaptığımız zaman çok daha güzel bir görünüme kavuşacak. İnsanlar buraya geldiklerinde ihtiyaçlarını giderebilecekler ayrıldıklarında, tekrar gelmek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Türkiye’de ilk olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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