Doğu Karadeniz'de ilk kez görülen 'katil arı' için biyolojik mücadele

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Karadeniz'de ilk kez görülen 'katil arı' için biyolojik mücadele

DHA

Doğu Karadeniz'de ilk kez görülen 'katil arı' için biyolojik mücadele


Selay SAYKALSalim SARIKOÇ/TRABZON, (DHA)DOĞU Karadeniz'de, kestane ağaçlarının kurumasına yol açan ve halk arasında `katil arı´ olarak bilinen `gal arısı´, ilk kez tespit edildi. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, arıya karşı harekete geçip, ormanları taramaya başladı. Kestane zararlısının ulaştığı bölgeleri belirleyen ekipler, `torymus sinensis´ adı verilen yok edici tür böcekle biyolojik mücadeleye geçecek.
Ana vatanı Çin olan, Türkiye´de ilk kez 2014 yılında Yalova´da ortaya çıkan `gal arısı´, bu yaz Doğu Karadeniz ormanlarında görüldü. Trabzon´un Maçka, Arsin ve Araklı ilçelerinde istila ettiği kestane ağaçlarının kurumasına yol açan, ağaç dallarının içine yerleşerek, yumru şeklinde konak oluşturan böcek, her geçen gün yayılım alanını genişletiyor. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de arıya karşı harekete geçip, ormanları taramaya başladı. Kestane zararlısının ulaştığı bölgeleri tespit eden ekipler, `torymus sinensis´ adı verilen yok edici tür böcekle biyolojik mücadeleye geçecek.
`ARICILAR ÇOK KORKUYOR´
`Gal arısı´nı bölgede yeni tespit ettiklerini söyleyen Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zekeriya Aydın, "Daha önce yurdun çeşitli yerlerinde görüldü. Bu böcek meyvenin içine yumurtluyor. Kimyasal yolla mücadelesi de olmadığı için ağacı mantarlaştırıp çiçek açmasını önlüyor. Verim alabilmemiz, bal yapabilmemiz için çiçek olması lazım. Trabzon´da yaklaşık 2 bin 500 üyemiz var ve 80 ton civarı bal üretiliyor. `Gal arısı´ şayet yayılırsa bu balı alamayız. Yaklaşık 15 milyon değerinde bir ekonomik kayba uğrarız. Arıcılar bundan çok korkuyor. Bir an önce önlem alması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.  
`EŞEYSİZ ÜRÜYOR, HIZLA YAYILIYOR´
Doğu Karadeniz´de görülen böcekle ilgili bilgi veren Trabzon Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Kotil de "Yurt dışından önce Yalova´ya, sahil bölgesinden Kastamonu ve Zonguldak´a indi. Maalesef Karadeniz bölgemizde de tespit ettik. Bununla mücadele etmek için öncelikle laboratuvarımızda `torymus sinensis´ denilen bu böceğin predatörlerini üreterek biyolojik mücadele başlatacağız" dedi.
Kestane ağaçlarına zarar veren farklı hastalıklara karşı uzun süredir çalışmalar yaptıklarını anlatan Kotil, "Biz kestaneyi bildik bileli yıllardır kestane dal kanseriyle mücadele verdik. Sonrasında mürekkep hastalığıyla mücadele verdik. Bugün de 'gal arısı' ile karşı karşıyayız. 'Gal arısı' dediğimiz böcek eşeysiz ürüyor, kendi kendini döllüyor. Tomurcukların uçlarına yumurtasını bırakıyor, uçlarından öz besinlerini alarak besleniyor ve meyve verimini tamamen sıfırlıyor. Bu çok tehlikeli, zararlı bir patojen. Bununla mutlaka mücadele edeceğiz. Yumurtasını koyduğu yerlerde bu zararlıyı görür görmez 177 ve 112´yi arayıp haber verilmesi halinde, laboratuvar ekibimizle oraya anında müdahale edeceğiz" diye konuştu. 
Kestane balı üretimi yapan Mustafa Bayraktar da "Arıcılarımız sıkıntı içinde. Bazıları bu böceğin arıları yakaladığında öldürdüğünü söylüyor. Çiçeklerde mantarlaşma hastalığı oluyor. Kestaneler yok olmakla karşı karşıya" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Arsın Selay SAYKAL-Salim SARIKOÇ
2021-06-16 11:02:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

135 yıldır gemilere yol gösteriyordu artık turistik tesis olarak hizmet verecek Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Burnu’ndaki Yoroz (Işıklı) Feneri yapılacak projeyle turizm tesisi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor
YEREL HABERLER 135 yıldır gemilere yol gösteriyordu artık turistik ...
Trabzon’da yayla yolunda kaza: 1 ölü
YEREL HABERLER Trabzon’da yayla yolunda kaza: 1 ölü
Göçle dolan yaylalarda 'toplanma' uyarısı
YEREL HABERLER Göçle dolan yaylalarda 'toplanma' uyarısı
Süper Lig'de Karadeniz dostluğu
YEREL HABERLER Süper Lig'de Karadeniz dostluğu
Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali yapıldı
YEREL HABERLER Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali yapıldı
Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda azmettiricinin babasına gözaltı
YEREL HABERLER Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda ...
Başkan Genç’ten “Sokak hayvanlarını unutmayın” uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Genç’ten “Sokak hayvanlarını unutmayın” ...
Trabzon´da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon´da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Trabzon´da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Trabzon´da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Trabzon’da FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trabzon’da FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına ...
Pereira: "Trabzon’u unutamam, Trabzon benim ikinci vatanım"
YEREL HABERLER Pereira: "Trabzon’u unutamam, Trabzon benim ikinci ...
Trabzonspor'da takım bütçesi 25 Milyon Euro’yu geçmeyecek
YEREL HABERLER Trabzonspor'da takım bütçesi 25 Milyon Euro’yu ...
Otoparkta çıkan tartışmada tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Otoparkta çıkan tartışmada tartıştığı kişi tarafından ...
Trabzonspor'da Ekuban'ın talipleri artıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Ekuban'ın talipleri artıyor
Trabzon'da yaban mersini ekti, yıllık 100 bin TL kazanıyor
YEREL HABERLER Trabzon'da yaban mersini ekti, yıllık 100 bin TL ...
Türkiye’nin ilk spor temalı millet bahçesi açılıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk spor temalı millet bahçesi açılıyor
Pereira, Hekimoğlu Trabzon formasını giydi
YEREL HABERLER Pereira, Hekimoğlu Trabzon formasını giydi
Kavgayı ayırırken çıkan tartışmada öldürüldü
YEREL HABERLER Kavgayı ayırırken çıkan tartışmada öldürüldü
Ahmet Ağaoğlu: Yüzde 70 gelir kaybına rağmen borç artışını yüzde 30'larda frenledik
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Yüzde 70 gelir kaybına rağmen borç ...
Trabzonspor'un borcu 1 milyar 192 milyon 419 bin TL olarak açıklandı Trabzonspor Divan Kurulu bilgilendirme toplantısı yapıldı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "TFF aldığı karar, yabancı oyuncu planlarımızı ciddi bir şekilde değiştirecek" "Limit sorunumuz yok" "Kesinleşmiş bir şike vardır"
YEREL HABERLER Trabzonspor'un borcu 1 milyar 192 milyon 419 bin TL ...
Trabzon'da kavgayı ayırmak isteyen adam canından oldu
YEREL HABERLER Trabzon'da kavgayı ayırmak isteyen adam canından oldu
Trabzon'da bir dönem tarih oldu Fuhuş ve suç batağı olan Çömlekçi mahallesindeki oteller bölgesi kentsel dönüşümle yeni bir sayfa açıyor Yıkımına başlanan oteller bölgesi özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından yabancı uyruklu bayanlar, fuhuş çeteleri ve suç örgütlerinin merkeziydi
YEREL HABERLER Trabzon'da bir dönem tarih oldu Fuhuş ve suç batağı ...
Ortahisar şampiyonluk yoluna çıktı
YEREL HABERLER Ortahisar şampiyonluk yoluna çıktı
Dağın yamacındaki tekne turistlerin ilgi odağı oldu İstanbul Boğazı’nda bir zamanlar gezinti için kullanılan 15 metrelik tekne bugünlerde Trabzon’un Düzköy ilçesindeki dağın yamacında kafe olarak misafirlerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Dağın yamacındaki tekne turistlerin ilgi odağı ...