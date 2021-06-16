Başkan Genç: "Ortahisar sahili Avrupa şehirleri gibi olacak"

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sahil bandına yapılan projeler tamamlandığında Ortahisar ilçesi Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin deniz şehirleri gibi gözükecek ve ilgi göreceğini söyledi.

Trabzon’un Ortahisar İlçesi Beşirli Mahallesinde “Karadeniz Sahil Yolu” geçişi sırasında doldurulan alanda oluşan doğal plaj için Başkan Ahmet Metin Genç harekete geçti. Kendiliğinden oluşan kumsal alanın korunması gerektiğinin altını çizen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon’da vatandaşların yararlanabileceği doğal bir plaj oluşmasının sevindirici olduğunun altını çizerek Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun da büyük katkılarıyla şehrin Avrupai bir sahil şeridine kavuşacağını dile getirdi.



“Akdeniz ülkelerindeki gibi olacak”

Başkan Genç, Faroz’dan başlayarak Beşirli Mahallesinin son kısmına kadar olan sahil bandında incelemelerde bulundu. Tek tek sahil şeridinde notlar alan Genç, “Trabzon’umuz özellikle Ortahisar ilçemiz çok güzel bir sahil şeridine kavuşmak üzere. Gül Cemal Projesi ile Büyükşehir Belediyemizin ortaya koyduğu emek Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerdeki gibi Avrupa’yı bir sahile kavuşmamızı sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu’nun öncelikli hedefleri arasında yer alan Beşirli’den, Ganita’ya kadar olan alan da yapılacak proje sadece Trabzon’a peyzaj güzelliği ile katkı sağlamayacak bunun yanında da bölge turizminden tutunda kent sakinlerinin rahat bir nefes alacağı yerlerin oluşmasına da katkı sağlayacak. Bu nedenle Başkan Zorluoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.



“Özellikle o alanı koruyacağız”

Son yıllarda Karadeniz’in doğal olarak ilçemiz sahil kısmında kumsal olan oluşturduğunu vurgulayan Genç, “Beşirli mahallemizde, sahil yolu geçişi sonrasında denizimizin dalgalarının ve fırtınaların oluşturduğu güzel bir kumsal alan ortaya çıktı. Bu bizi ve kent sakinlerini sevindirdi. Bu alanı özellikli olarak korumamız gerekli olduğunu düşünüyorum. Gül Cemal projesinin yapımı sırasında bu kumluk alan dikkate alınacak. Büyükşehir Başkanımız ile de özellikle bu konu üzerinde durduk. Kendisinin de büyük desteği ile burada çok güzel plaj alanı bırakılması konusunda mutabakata vardık” şeklinde konuştu.



“Ganita şehrin kimliğinin fotoğrafıdır”

Şehrin en büyük simgeleri arasında olan Ganita’nın yapılan proje ile yeniden ele alınmasına da değinen Genç, Karadeniz’e kıyısı olan diğer ülkelerde dâhil hiçbir kent böyle doğal güzelliğe sahip olmadığını vurguladı. Genç, “ Kentlerin kimlikleri vardır. Özellikle de deniz şehri olan kentlerin kimliklerinde Ganita gibi alanlar bulunmaktadır. Siluetten tutunda kart postallara kadar bu alanlar şehrin tabiri yerinde ise, nüfus cüzdanında ki fotoğrafıdır. Uzun yıllardır Ganita’ya dokunulmamıştı. Bu alanda ilçe belediyemizin 'Kanuni Su Parkı ve İskele Park projesi de yer almaktaydı. Her iki projemize de büyükşehir belediyemiz sahip çıkarak yapılması için söz verdi. Büyükşehir belediyemiz burada ki, çirkin görüntüyü ortadan kaldırdı ve yüz akımız olacak şekilde yeniden mimariye sundu. Bittiğinde herkes tarafından takdir toplayacak bu proje için emeği gecen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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