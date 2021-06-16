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Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırı olayında bir tutuklama daha Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan şahsın babası da tutuklandı

İHA

Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırı olayında bir tutuklama daha Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan şahsın babası da tutuklandı

Trabzon’da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a 11 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen silahlı saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan şahsın babası da tutuklandı.
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, geçen hafta cuma günü sabahı belediye binasına geldiği esnada aracından indikten sonra silahlı saldırıya uğramış ve sıkılan 5 kurşun şans eseri kendisine isabet etmemişti.
Saldırının ardından Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tetikçi Halit A. (28) ile saldırıyı azmettiren Tolgahan K.’yı (30) yakalamış ve şahıslar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Saldırıyı çok yönlü araştıran emniyet güçleri, azmettiren Tolgahan K.’nın babası Ayhan K.’nın da saldırıda parmağı olabileceğini değerlendirerek hakkında gözaltı kararı çıkardı. Yapılan aramada ikametinde bulunamayan Ayhan K.’nın kaçma ihtimalini göz önünde bulunduran polis, kaçarken kullanabileceği araçların plakalarını Plaka Tanıma Sistemi’ne (PTS) girdi.
PTS’nin verdiği uyarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ayhan K. 'nın bir başkasına ait araç ve kardeşine ait kimlikle kaçmaya çalışırken Akçaabat ilçesinde dün yakaladı.
Yakalandıktan sonra emniyete getirilen ve ifadesi alınan Ayhan K. işlemlerin ardından Trabzon Adliyesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Ayhan K. hakkındaki azmettirici olduğu iddialarını reddetti. Mahkeme ise mevcut delil durumu ve telefon görüşmelerini içeren HTS kayıtlarını göz önünde bulundurarak Ayhan K.’nın azmettirici olabileceği şüphesiyle tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan Ayhan K. Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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