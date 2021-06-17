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Doğu Karadeniz’deki sel gerçeği rakamlara yansıdı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 92 yılda yaşanan 65 büyük selde 690 kişi hayatını kaybetti, milyarlarca liralık hasar oluştu

İHA

Doğu Karadeniz’deki sel gerçeği rakamlara yansıdı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 92 yılda yaşanan 65 büyük selde 690 kişi hayatını kaybetti, milyarlarca liralık hasar oluştu

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 tarihinde 8 kişinin ölümü 2 kişinin de kaybolması ile sonuçlanan sel felaketinin üzerinden 2 yıl geçerken, felaketin yıldönümünde Doğu Karadeniz’de Bölgesi'ndeki sel gerçeği bir kere daha hatırlandı.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 1929 yılından 2021 yılına kadar geçen 92 yıllık sürede meydana gelen sel, heyelan ve taşkın olaylarında toplam 690 kişi hayatını kaybetti. Bölgede en fazla sel ve taşkın olayı Rize'de yaşanırken, bu olaylardan en fazla ölümlü afet olayı ise Trabzon’da gerçekleşti.
Doğu Karadeniz Bölgesi illeri arasında yer alan Artvin, Giresun, Rize, Gümüşhane, Ordu ve Trabzon illerinde 1929 ve 2019 yılları arasında şiddetli yağışlar nedeniyle 65 büyük sel ve afet yaşandı. 1929 yılından 2021 yılına kadar Rize’de 28, Trabzon’da 18, Giresun’da 9, Gümüşhane’de 1, Ordu’da 3 ve Artvin’de 6 olmak üzere toplamda 65 sel, heyelan ve taşkın olayı yaşandı. Bu afetlerde milyarlarca liralık maddi hasar meydana gelirken, en çok can kaybı Trabzon’un Of ilçesinde 1929 yılında meydana gelen ve 146 kişinin hayatını kaybettiği selde yaşandı.

Doğu Karadeniz’de 1929 ile 2020 tarihleri arasında yaşanan sel, heyelan ve taşkınlar şu şekilde oluştu:
1929 Trabzon’un Of ilçesinde heyelan: 146 ölü
1959 Giresun’un Tirebolu ve Görele ilçelerinde ve Trabzon ve Rize’de taşkın: 13 ölü
1963 Trabzon’un Gürbulak mahallesinde taşkın: 3 ölü
1963 Trabzon’un Akçaabat ilçesinde taşkın: 2 ölü
1965 Giresun ve Trabzon’da taşkın: 2 ölü
1973 Rize’nin İyidere ve Hemşin ilçelerinde taşkın: 4 ölü
1973 Rize’nin Güneysu ve Kalkandere ilçelerinde heyelan: 4 ölü
1974 Gümüşhane’nin Harşit köyünde taşkın: 3 ölü
1977 Rize’nin Pazar ilçesi ve Hemşin deresinde taşkın: 6 ölü
1981 Rize’nin Pazar ilçesinde sel: 27 ölü
1982 Rize’nin İkizdere ilçesinde heyelan: 8 ölü
1983 Rize’nin Pazar ve Fındıklı ilçelerinde taşkın heyelan: 27 ölü
1985 Rize’de sel: 10 ölü
1988 Rize’nin Pazar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan: 3 ölü
1988 Trabzon’un Maçka ilçesi Çatak köyünde heyelan: 68 ölü
1990 Trabzon’un Akçaabat ilçesinde sel ve taşkın: 57 ölü
1990 Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde heyelan: 51 ölü
1995 Rize’nin Güneysu, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde sel ve heyelan: 9 ölü
1996 Trabzon’un Of ilçesinde taşkın: 9 ölü
1997 Giresun’da taşkın 5: ölü
1998 Trabzon Sürmene’de ve Köprübaşı’na bağlı Beşköy beldesinde sel ve heyelan: 50 ölü
2001 Rize’nin Güneysu ilçesi ve Taşlıdere mahallesinde sel ve heyelan: 10
2002 Rize’nin Güneysu ve Çayeli ilçeleri ve Taşlıdere mahallesinde sel ve heyelan: 34 ölü
2005 Rize’nin İyidere ve İkizdere ilçelerinde sel: 1 ölü
2005 Trabzon’un Of ilçesi sel ve taşkın: 7 ölü
2005 Rize’nin Çamlıhemşin ve Çayeli ilçelerinde sel: 4 ölü
2005 Rize’nin Taşlıdere mahallesinde taşkın: 2 ölü
2005 Rize’nin Veliköy köyünde taşkın: 5 ölü
2005 Trabzon’un Hayrat ilçesinde heyelan:1 ölü
2006 Artvin’in Arhavi ilçesinde heyelan: 1 ölü
2006 Giresun’da taşkın: 2 ölü
2006 Rize’nin Güneysu ilçesinde heyelan: 3 ölü
2009 Rize’nin Kalkandere ilçesinde heyelan: 1 ölü
2009 Artvin’nin Şavşat ilçesinde taşkın: 5 ölü
2009 Ordu’nun Perşembe ilçesinde heyelan: 2 ölü
2009 Giresun’un Bulancak ilçesinde sel: 1 ölü
2009 Ordu’da sel: 2 ölü
2009 Giresun'da sel: 1 ölü
2009 Artvin’in Şavşat ilçesinde sel: 5 öldü
2009 Artvin’in Borçka ilçesinde taşkın: 5 ölü
2009 Trabzon‘da heyelan: 2 ölü
2009 Trabzon’da sel: 2 ölü
2010 Giresun’un Dereli ilçesinde sel: 1 ölü
2010 Giresun’un Yağlıdere ilçesinde heyelan: 2 ölü
2010 Rize’nin Kalkandere ilçesinde sel: 1 ölü
2010 Rize’nin Gündoğdu mahallesinde sel, taşkın ve heyelan: 15 ölü
2010 Rize’nin Gündoğdu mahallesinde sel: 11 ölü
2011 Trabzon’un Sürmene ilçesinde heyelan: 1ölü
2013 Trabzon’un Yomra ilçesinde sel: 2 ölü
2015 Artvin’in Hopa ilçesinde sel ve heyelan: 8 ölü
2016 Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde sel ve heyelan: 3 ölü
2016 Rize’nin Pazar ilçesinde sel: 2 ölü
2016 Rize’nin Kalkandere ilçesinde sel: 1 ölü
2016 Rize’nin Fındıklı ilçesinde sel: 1 ölü
2016 Ordu’da sel: 4 ölü
2017 Rize’nin Çayeli ilçesinde sel: 1 ölü
2017 Rize’nin Çayeli ilçesinde sel: 1 ölü
2019 Trabzon’un Araklı ilçesinde sel ve taşkın: 10 ölü
2020 Giresun’un Dereli, Doğankent ve Espiye ilçesinde sel ve taşkın: 5’i asker 16 ölü
2020 Artvin’in Yusufeli ilçesinde sel: 4 ölü
2020 Rize’nin Çayeli ilçesinde sel: 2 ölü
2020 Trabzon’un Of ilçesinde sel ve heyelan: 1 ölü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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