Doğu Karadeniz’deki sel gerçeği rakamlara yansıdı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 92 yılda yaşanan 65 büyük selde 690 kişi hayatını kaybetti, milyarlarca liralık hasar oluştu

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 tarihinde 8 kişinin ölümü 2 kişinin de kaybolması ile sonuçlanan sel felaketinin üzerinden 2 yıl geçerken, felaketin yıldönümünde Doğu Karadeniz’de Bölgesi'ndeki sel gerçeği bir kere daha hatırlandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 1929 yılından 2021 yılına kadar geçen 92 yıllık sürede meydana gelen sel, heyelan ve taşkın olaylarında toplam 690 kişi hayatını kaybetti. Bölgede en fazla sel ve taşkın olayı Rize'de yaşanırken, bu olaylardan en fazla ölümlü afet olayı ise Trabzon’da gerçekleşti.

Doğu Karadeniz Bölgesi illeri arasında yer alan Artvin, Giresun, Rize, Gümüşhane, Ordu ve Trabzon illerinde 1929 ve 2019 yılları arasında şiddetli yağışlar nedeniyle 65 büyük sel ve afet yaşandı. 1929 yılından 2021 yılına kadar Rize’de 28, Trabzon’da 18, Giresun’da 9, Gümüşhane’de 1, Ordu’da 3 ve Artvin’de 6 olmak üzere toplamda 65 sel, heyelan ve taşkın olayı yaşandı. Bu afetlerde milyarlarca liralık maddi hasar meydana gelirken, en çok can kaybı Trabzon’un Of ilçesinde 1929 yılında meydana gelen ve 146 kişinin hayatını kaybettiği selde yaşandı.



Doğu Karadeniz’de 1929 ile 2020 tarihleri arasında yaşanan sel, heyelan ve taşkınlar şu şekilde oluştu:

1929 Trabzon’un Of ilçesinde heyelan: 146 ölü

1959 Giresun’un Tirebolu ve Görele ilçelerinde ve Trabzon ve Rize’de taşkın: 13 ölü

1963 Trabzon’un Gürbulak mahallesinde taşkın: 3 ölü

1963 Trabzon’un Akçaabat ilçesinde taşkın: 2 ölü

1965 Giresun ve Trabzon’da taşkın: 2 ölü

1973 Rize’nin İyidere ve Hemşin ilçelerinde taşkın: 4 ölü

1973 Rize’nin Güneysu ve Kalkandere ilçelerinde heyelan: 4 ölü

1974 Gümüşhane’nin Harşit köyünde taşkın: 3 ölü

1977 Rize’nin Pazar ilçesi ve Hemşin deresinde taşkın: 6 ölü

1981 Rize’nin Pazar ilçesinde sel: 27 ölü

1982 Rize’nin İkizdere ilçesinde heyelan: 8 ölü

1983 Rize’nin Pazar ve Fındıklı ilçelerinde taşkın heyelan: 27 ölü

1985 Rize’de sel: 10 ölü

1988 Rize’nin Pazar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan: 3 ölü

1988 Trabzon’un Maçka ilçesi Çatak köyünde heyelan: 68 ölü

1990 Trabzon’un Akçaabat ilçesinde sel ve taşkın: 57 ölü

1990 Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde heyelan: 51 ölü

1995 Rize’nin Güneysu, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde sel ve heyelan: 9 ölü

1996 Trabzon’un Of ilçesinde taşkın: 9 ölü

1997 Giresun’da taşkın 5: ölü

1998 Trabzon Sürmene’de ve Köprübaşı’na bağlı Beşköy beldesinde sel ve heyelan: 50 ölü

2001 Rize’nin Güneysu ilçesi ve Taşlıdere mahallesinde sel ve heyelan: 10

2002 Rize’nin Güneysu ve Çayeli ilçeleri ve Taşlıdere mahallesinde sel ve heyelan: 34 ölü

2005 Rize’nin İyidere ve İkizdere ilçelerinde sel: 1 ölü

2005 Trabzon’un Of ilçesi sel ve taşkın: 7 ölü

2005 Rize’nin Çamlıhemşin ve Çayeli ilçelerinde sel: 4 ölü

2005 Rize’nin Taşlıdere mahallesinde taşkın: 2 ölü

2005 Rize’nin Veliköy köyünde taşkın: 5 ölü

2005 Trabzon’un Hayrat ilçesinde heyelan:1 ölü

2006 Artvin’in Arhavi ilçesinde heyelan: 1 ölü

2006 Giresun’da taşkın: 2 ölü

2006 Rize’nin Güneysu ilçesinde heyelan: 3 ölü

2009 Rize’nin Kalkandere ilçesinde heyelan: 1 ölü

2009 Artvin’nin Şavşat ilçesinde taşkın: 5 ölü

2009 Ordu’nun Perşembe ilçesinde heyelan: 2 ölü

2009 Giresun’un Bulancak ilçesinde sel: 1 ölü

2009 Ordu’da sel: 2 ölü

2009 Giresun'da sel: 1 ölü

2009 Artvin’in Şavşat ilçesinde sel: 5 öldü

2009 Artvin’in Borçka ilçesinde taşkın: 5 ölü

2009 Trabzon‘da heyelan: 2 ölü

2009 Trabzon’da sel: 2 ölü

2010 Giresun’un Dereli ilçesinde sel: 1 ölü

2010 Giresun’un Yağlıdere ilçesinde heyelan: 2 ölü

2010 Rize’nin Kalkandere ilçesinde sel: 1 ölü

2010 Rize’nin Gündoğdu mahallesinde sel, taşkın ve heyelan: 15 ölü

2010 Rize’nin Gündoğdu mahallesinde sel: 11 ölü

2011 Trabzon’un Sürmene ilçesinde heyelan: 1ölü

2013 Trabzon’un Yomra ilçesinde sel: 2 ölü

2015 Artvin’in Hopa ilçesinde sel ve heyelan: 8 ölü

2016 Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde sel ve heyelan: 3 ölü

2016 Rize’nin Pazar ilçesinde sel: 2 ölü

2016 Rize’nin Kalkandere ilçesinde sel: 1 ölü

2016 Rize’nin Fındıklı ilçesinde sel: 1 ölü

2016 Ordu’da sel: 4 ölü

2017 Rize’nin Çayeli ilçesinde sel: 1 ölü

2017 Rize’nin Çayeli ilçesinde sel: 1 ölü

2019 Trabzon’un Araklı ilçesinde sel ve taşkın: 10 ölü

2020 Giresun’un Dereli, Doğankent ve Espiye ilçesinde sel ve taşkın: 5’i asker 16 ölü

2020 Artvin’in Yusufeli ilçesinde sel: 4 ölü

2020 Rize’nin Çayeli ilçesinde sel: 2 ölü

2020 Trabzon’un Of ilçesinde sel ve heyelan: 1 ölü

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