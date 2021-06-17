Prof. Dr. Feyzioğlu: "Müsilajın temizlenmesinden daha etkili çözüm, oluşumunu engellemektir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Feyzioğlu: "Müsilajın temizlenmesinden daha etkili çözüm, oluşumunu engellemektir"

İHA

Prof. Dr. Feyzioğlu: "Müsilajın temizlenmesinden daha etkili çözüm, oluşumunu engellemektir"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Muzaffer Feyzioğlu, deniz içerisindeki ipliksi müsilaj uzantılarının 1990'lı yılların sonundan itibaren denizlerde görüldüğünü belirterek iklim ve denizlere yapılan deşarjların artık denizin kaldıramayacağı seviyelere ulaşması, çöllerden gelen ve demir açısından zengin atmosferik tozun bu olayın daha kolay oluşmasına sebep olduğunu söyledi.
Son aylarda özellikle Marmara Denizi’ni etkisi altına alan deniz salyası (müsilaj) ile ilgili açıklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Muzaffer Feyzioğlu, deniz salyasının liman içleri ve dolgu alanlarında daha yoğun olarak görüldüğünü dile getirdi. Feyzioğlu, müsilajın içinde patojen bakterilerin olmasının da kuvvetliği olduğunu kaydederek, "Ekosistemler yaşayan organizmalar gibidir. Tüm elemanları ile bir bütünü oluştururlar. Sınırları belirli olan ve dışarı ile bağlantıları olmayan sistemler ise kendi içlerindeki döngüleri ile hassas bir dengededirler. Bunlara en yakınımızdan örnek verecek olursak Karadeniz ve Marmara Denizi, ilk aklımıza gelen denizlerdir. Bu ekosistemler; besin elementleri, akıntılar, ısı bütçesi, kıyı bölgeleri ile iletişim halinde bulunan canlıları içerir. Birinci basamakta bulunan birincil üreticiler, besin elementlerini kullanarak fotosentez yolu ile güneş enerjisini, kimyasal bağlarda depolarlar. Besin elementlerindeki artışa bağlı olarak aşırı verimlilik anlamına gelen ötrofikasyon problemini ortaya çıkartırlar. Bu fitoplanktonun besin elemetleri, dengesiz olarak belirlenen azot ve fosfat oranlarında kaynaklanan stresten dolayı fotosentez ürünleri olan polisakkarit yapısındaki karbohidrat yanında proteinleri hücre dışına salarlar. Hatta hücrelerde oluşan lizis sonucu, sitoplazma yapıları da deniz ortamına salınarak yapışkan, kolloidal uzantılar oluşturur. Bu uzantılar, su içerisinde birbirine tutunarak su kolonunda zaman zaman uzunluğu 10 metre kadar olan ipliksi uzantılar oluşturur. Bu uzantıları oluşturan özellikle diatom grubu organizmalardan başka tek hücreli hayvanlar yanında zooplankton bile bulunabilir. Hatta içeriğinden dolayı besi yeri gibi davranan bu yapıların üzerinde bakteriler de tutunarak ürerler. Meydana gelen oluşumlar, içerisindeki partiküllerden dolayı deniz karı adını alır. Akıntılarla birleşerek agregasyon oluştururlar. Bu agregasyonlar, heterotrofik bakteri faaliyetleri sonucunda yüzeyde köpürme ve hava kabarcıklarından oluşan yapılar meydana getirir. Müsilaj içinde, patojen bakterilerin olması da kuvvetle muhtemeldir. Akıntılarla sürüklenen bu yapılar, kıyılarda sıkışarak son aylarda sıkça duyduğumuz müsilaj veya deniz salyasını oluşturur. Deniz içerisindeki ipliksi müsilaj uzantılar, 1990’lı yılların sonundan beri denizlerimizde gözlenmektedir. Özellikle 20072008 yıllarında, bugünküne benzer oluşumlar yine Marmara Denizi ve Karadeniz’de gözlenmiştir" dedi.
Müsilaja engel olabilmek için alınan önlemlerin acilen uygulamaya geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Feyzioğlu, "Son yıllarda değişen iklim, denizlere yapılan deşarjların artık denizin kaldıramayacağı seviyelere ulaşması, çöllerden gelen ve demir açısından zengin atmosferik toz, bu olayın daha kolay oluşmasına sebep olmaktadır. Ayrıca dikkat edildiğinde, deniz salyasının liman içleri dolgu alanlarında daha yoğun olduğu görülmektedir. Kumsallar bugün deniz salyasını temizlemek için önerilen süzme işlemini doğal olarak yapan alanlardır. Bu agregasyon ürünleri, dalgalarla kumsallara ulaştığında, su çekilirken kumsallar üzerinde kalır. Yüzde 95’ten fazlası su olan bu müsilaj yapılar, buralarda kurur ve kalan kısım, buradaki canlılar için besin olur veya parçalanır. Fakat son yıllarda kumsalların dolgu nedeni ile ortadan kalkması, müsilajın sürekli birikmesi, bu durumun geri dönüşümünü imkansız hale getirir. Organik madde açısından son derece zengin olan bu oluşumların temizlenmesinden daha etkili çözüm, oluşumunu engellenmek olduğu açıktır. Bu müsilaj olayına engel olmak için alınan ve basında da yer alan önlemlerin, acilen uygulamaya geçirilmesi ve bizlerin de bu önlemlere yardımcı olacak kişisel önlemleri almamız gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor´da çok yönlü transfer çalışması
YEREL HABERLER Trabzonspor´da çok yönlü transfer çalışması
Doğu Karadeniz’deki sel gerçeği rakamlara yansıdı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 92 yılda yaşanan 65 büyük selde 690 kişi hayatını kaybetti, milyarlarca liralık hasar oluştu
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’deki sel gerçeği rakamlara ...
8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinin üzerinden 2 yıl geçti Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe’deki sel felaketini yaşayan Cevahir ailesi yaşadıkları o acı dolu günü unutamıyor
YEREL HABERLER 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu ...
Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırı olayında bir tutuklama daha Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan şahsın babası da tutuklandı
YEREL HABERLER Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırı olayında ...
Başkan Genç: "Ortahisar sahili Avrupa şehirleri gibi olacak"
YEREL HABERLER Başkan Genç: "Ortahisar sahili Avrupa şehirleri gibi ...
Trabzonspor, Ahmet Canbaz ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Ahmet Canbaz ile yollarını ayırdı
Trabzon'da 100 kg Bonzai yapılabilecek sentetik uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Trabzon'da 100 kg Bonzai yapılabilecek sentetik ...
Doğu Karadeniz'de ilk kez görülen 'katil arı' için biyolojik mücadele
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de ilk kez görülen 'katil arı' için ...
135 yıldır gemilere yol gösteriyordu artık turistik tesis olarak hizmet verecek Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Burnu’ndaki Yoroz (Işıklı) Feneri yapılacak projeyle turizm tesisi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor
YEREL HABERLER 135 yıldır gemilere yol gösteriyordu artık turistik ...
Trabzon’da yayla yolunda kaza: 1 ölü
YEREL HABERLER Trabzon’da yayla yolunda kaza: 1 ölü
Göçle dolan yaylalarda 'toplanma' uyarısı
YEREL HABERLER Göçle dolan yaylalarda 'toplanma' uyarısı
Süper Lig'de Karadeniz dostluğu
YEREL HABERLER Süper Lig'de Karadeniz dostluğu
Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali yapıldı
YEREL HABERLER Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali yapıldı
Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda azmettiricinin babasına gözaltı
YEREL HABERLER Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda ...
Başkan Genç’ten “Sokak hayvanlarını unutmayın” uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Genç’ten “Sokak hayvanlarını unutmayın” ...
Trabzon´da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon´da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Trabzon´da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Trabzon´da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Trabzon’da FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trabzon’da FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına ...
Pereira: "Trabzon’u unutamam, Trabzon benim ikinci vatanım"
YEREL HABERLER Pereira: "Trabzon’u unutamam, Trabzon benim ikinci ...
Trabzonspor'da takım bütçesi 25 Milyon Euro’yu geçmeyecek
YEREL HABERLER Trabzonspor'da takım bütçesi 25 Milyon Euro’yu ...
Otoparkta çıkan tartışmada tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Otoparkta çıkan tartışmada tartıştığı kişi tarafından ...
Trabzonspor'da Ekuban'ın talipleri artıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Ekuban'ın talipleri artıyor
Trabzon'da yaban mersini ekti, yıllık 100 bin TL kazanıyor
YEREL HABERLER Trabzon'da yaban mersini ekti, yıllık 100 bin TL ...
Türkiye’nin ilk spor temalı millet bahçesi açılıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk spor temalı millet bahçesi açılıyor