Bahreyn-Trabzon uçuşları 15 ay sonra yeniden başladı



Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ara verilen Bahreyn-Trabzon charter uçuşları, 15 ay sonra yeniden başladı. Kente 167 yolcu ile gelen uçak, 'su takı' töreni ile karşılandı.

Pandemi nedeniyle ara verilen Bahreyn-Trabzon charter uçuşları, Gulf Air hava yolu şirketine ait uçağın Trabzon Havalimanı´na inişi ile 15 ay sonra tekrar başladı. Bahreyn´den 167 yolcuyla havalanan uçak, saat 12.45'te Trabzon'a iniş yaptı. Uçak, havalimanında 'su takı' töreni ile karşılandı. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı ve turizmciler, yolcuları çiçeklerle karşıladı.

`HAREKETLİLİK BAŞLADI´

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kantarcı, uçuşlarda aşılanmanın payı olduğunu söyleyerek, "Son yıllarda Orta Doğu pazarından ciddi bir hareketlilik ve yükselme oldu. 2019 yılında bin 300´ün üzerinde dış hat direkt seferi Trabzon Havalimanı'mıza gerçekleşmişti. Bu yıl gelen ilk Bahreyn uçağını karşıladık. 167 misafirle geldi. Bu hafta içi Ürdün ve Kuveyt´ten de gelen uçuşlarımız vardı. Toplamda 7´ye ulaştı körfez ülkelerinden gelen uçuşlar. Geçen yıllara oranla çok düşük ama bir başlangıç. Aşılanmanın artması ile beraber bir hareketlilik başladı ama temmuz ve ağustos ayından beklentimiz daha da yüksek. Bu sene uçuşlar az geliyor ama talep çok fazla. Gelen herkes de memnun ayrılıyor" diye konuştu.

Trabzon´u çok beğendiklerini söyleyen Ola Jazeari ise "Daha önce Trabzon´a 7 defa geldim. Çok güzel bir yer. Burayı çok beğeniyoruz. Pandeminin ardından ilk kez gelmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum. Çok heyecanlıyım. Burada çok güzel vakit geçireceğim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2021-06-18 14:53:27



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