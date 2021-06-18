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Kiraladığı paramotorla 'dolandırıldım, hakkımı arıyorum' yazılı afişle uçtu

DHA

Kiraladığı paramotorla 'dolandırıldım, hakkımı arıyorum' yazılı afişle uçtu


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON'da ortağı tarafından dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan İlknur Malkoç'un eşi Gürkan Malkoç, savcılığın takipsizlik kararı vermesi üzerine kiraladığı paramotorlu paraşütçüyle 'Dolandırıldım, hakkımı havadan da arıyorum´ yazılı afişle kent semalarında uçtu.
Sürmene ilçesinde, İlknur Malkoç, hissesi olduğu akaryakıt istasyonunda ortağı tarafından dolandırıldığını iddia edip suç duyurusunda bulundu. Savcılık, takipsizlik kararı verdi. Kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair kararda, `dolandırıcılık´ suçunun oluşmadığı ve
birbirlerini suçlayan taraflar arasındaki iddiaların `hukuki ihtilaf´ olarak değerlendirilebileceğine yer verildi.
İlknur Malkoç'un eşi Gürkan Malkoç da kiraladığı paramotorlu paraşütçüyle 'Dolandırıldım, hakkımı havadan da arıyorum´ yazılı afişi kent semalarına dolaştırmaya başladı. Kayıpları olduğunu söyleyen Gürkan Malkoç, "Akaryakıt istasyonunun karından hissemize düşeni istedik, alamadık. Şikâyetçi oldum, takipsizlik kararı çıktı. Karada bulamadığım adaleti gökyüzünde aramaya karar verdim" diye konuştu.
'SUÇLAMALAR ASILSIZ'
İlknur Malkoç'un suçladığı O.E.A. ise suçlamaların asılsız çıktığını belirterek, "Takipsizlik kararı verildi. Hukuki olarak elinden bir şey gelmediği için birtakım suçlamalarda bulunuyor. Bu şekilde bizden para koparmaya çalışıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Sürmene Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2021-06-18 15:09:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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