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Berhan´ın katil zanlısı, cezaevinde intihar etti

DHA

Berhan´ın katil zanlısı, cezaevinde intihar etti


Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON´da, tartıştığı Berhan Danışmaz´ı (20) bıçaklayarak, öldürüp, arkadaşı Umut A.´yı (20) ise yaralayan Recep Alpak (25), tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak, yaşamını son verdi.
Olay, 14 Haziran´da, Yeşiltepe Mahallesi Tanjant Yolu'ndaki marketin önünde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Berhan Danışmaz ile arkadaşı Umut A., yolda karşılaştıkları Recep Alpak arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Alpak, yanındaki ekmek bıçağı ile 2 arkadaşı bıçaklayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalbinin üzerine bıçak darbesi alan Berhan Danışmaz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Umut A. da tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanan Recep Alpak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Alpak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Bahçecik E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu´na gönderildi. Cumhuriyet başsavcılığının olayla ilgili soruşturması sürerken, Recep Alpak, dün akşam cezaevindeki tuvalette kendisini iple tavana asarak, yaşamına son verdi. Alpak´ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2021-06-19 10:23:19

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