Freni boşalan otomobil takla attı: 1 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde freni boşalan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Konaklar Mahallesi'nde 61 FD 145 plakalı Tofaş marka otomobil, yokuş aşağı indiği esnada freni boşaldı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurabilmek için el frenini çekti. Bu esnada kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarına devrildi. Takla atan otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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