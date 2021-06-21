Uçurumda mahsur kalan inekler için 8 saatlik kurtarma seferberliği

Yağmur uyarısı devam ediyor! Bu bölgeler dikkat

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Akçaabat ilçesinde, ormanlık alandaki uçurumda mahsur kalan 3 inek, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından halatla çekilerek, 8 saatte kurtarıldı.

İlçeye bağlı Adacık Mahallesi´nde besici Yaşar Dokuzparmak´a ait 3 inek, yoldan çıkıp girdiği ormanlık alandaki uçurumda mahsur kaldı. İnekleri kurtaramayan Dokuzparmak ve çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, inekleri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 8 saatlik çalışma sonucu 3 inekten 2'sini 20 metrelik uçurumun kenarından, diğerini ise 50 metrelik dik yamaçtan halatlarla çekip kurtardı. Yarası olmayan inekler, sahibine teslim edildi. Yaşar Dokuzparmak ise ekiplere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Akçaabat

2021-06-21 10:27:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.