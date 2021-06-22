Araç lastiğine başı sıkışan ineği itfaiyeciler kurtardı

ARSİN (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Arsin ilçesinde, ahırdaki ineğin başı, araç lastiğine sıkıştı. İtfaiye ekipleri, lastiği keserek, ineği kurtardı.
İlçeye bağlı Fındıklı Mahallesi´nde ahırdaki ineğin başı, otomobil lastiğine sıkıştı. Hayvanın sahibi, lastiği çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, lastiği kesici aletle keserek, hayvanı kurtardı. İneğin sahibi ise ekiplere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Arsın
2021-06-22 10:36:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.