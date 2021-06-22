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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler öğretmenleri ile birlikte oyun oynayıp stres attılar

İHA

Öğrenciler öğretmenleri ile birlikte oyun oynayıp stres attılar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların 2 Temmuz 2021 tarihine kadar açık kalacağı duyurulmasının ardından eğitim gören öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla Trabzon’daki okullarda faaliyetler düzenlendi.
Gerçekleştirilen faaliyetlerle öğrencilerin fiziksel, sosyalduygusal, kültürel sportif etkinliklerle gelişimleri destekleniyor. Trabzon’da Prof. İhsan Koz İlkokulu ve tüm okullarda devam eden faaliyetlerde gençlik merkezlerinden gelen oyun liderleriyle birlikte öğrenciler müzik eşliğinde çuval yarışı, yüz ve el boyama etkinliği, denge oyunları, halat yarışı ve sek sek oyunlarını öğretmenleriyle birlikte okul bahçesinde oynayarak eğlendiler. Faaliyetlerin tüm okullarda 2 Temmuz 2021’e tarihine kadar devam edeceği belirtildi.
Milli Eğitim İl Müdürü Hızır Aktaş, öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla faaliyetler düzenlemeye başladıklarını belirterek “Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla ilimiz okullarında faaliyetler düzenlemeye başladık. Onların etkinliklerle yüzlerinin gülmesi bizleri de ziyadesiyle mutlu etmektedir. 21 Haziran2 Temmuz 2021 tarihleri arasında resmi/özel tüm okullarımızda devam edecek olan bu etkinliklerimizin, öğrencilerimizin hem zihinsel hem de duyusal yönlerini olumlu yönde etkileyeceğini düşünmekteyim. Etkinliklerde görev alan Trabzon Gençlik Merkezi'ne de ayrıca teşekkürlerimi iletirken öğrencilerimizin bol eğlenceli güzel zamanlar geçirmesini diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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