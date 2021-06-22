Trabzon'da fotoğrafçılar en güzel gün batımı için deklanşöre bastı

Trabzon Ortahisar Platformu tarafından ikincisi gerçekleştirilen ve dün Arsin ilçesinde start alan "Trabzon'da Gün Batımı" fotoğraf yarışması, bu yıl Trabzonlu ünlü görüntü yönetmeni merhum Aytekin Çakmakçı anısına düzenleniyor.

Trabzon’da Ortahisar Platformu tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Güneşin yengeç dönencesine girdiği ve Trabzon’da en güzel gün batımının yaşandığı 2125 tarihleri arasında çekilecek gün batımı fotoğraf yarışması dün Arsin ilçesinde start aldı. Trabzon’un yetiştirdiği ve kısa bir süre önce aramızdan ayrılan ünlü görüntü yönetmeni Aytekin Çakmakçı anısına yapılan Fotoğraf yarışmasının ilk ayağı olan Arsin ilçesindeki çekimlere fotoğraf sanatçıları yoğun ilgi gösterdi.

Havanın bulutlu olmasına rağmen kısa süreli de olsa gün batımında güneşin yüzünü gösterdiği çekimlerin Arsin ayağında açıklamalarda bulunan Ortahisar Platformu Başkanı Murat Zeki Solak gelecek yıllarda bu yarışmayı uluslarasın düzeyde yapmayı planladıklarını ifade etti. Trabzon'un tarih boyunca coğrafi ve stratejik açıdan önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Solak, yaklaşık 5 bin yıllık geçmişi olan kültür, sanat ve spor kenti Trabzon'u bu tür etkinliklerle uluslararası düzeyde tanıtmak istediklerini kaydetti.

Başkan Solak “Ödüllü Gün Batımı Fotoğraf Yarışmasının bu sene 2.’sini düzenliyoruz. Yengeç dönencesi 2025 Haziran’daki yılın en uzun gününü amaç edinen dönemdir. Fotoğraf çekme kültürünü benimseyen özümseyen fotoğrafçılarımıza bugünün en özel gün olduğunu hissettirebilmek adına her yıl bu etkinliği gerçekleştirebilmeyi umut ediyoruz. Bu sene etkinliğimizi ünlü görüntü yönetmeni hemşehrimiz merhum Aytekin Çakmakçı hocamız adına düzenliyoruz. Fotoğraf yarışmalarını kentimizin şehrimizin kıymetlerini anarak yapacağız. Fotoğraf sanatçılarımız Trabzon’un 5 günlük özel gün batımını fotoğraflayıp, Trabzon'umuzun bir etkinlik haftası olarak önümüzdeki yıllara sarkmasını sağlamak en önemli hedefimiz. Fotoğrafçılarımızı teşvik etmek adına seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye de bin TL para ödülü verilecek. Bu fotoğraflar yarına da önemli bir iz bırakacaktır" ifadelerini kullandı.

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