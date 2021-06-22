ByLock kullancısı ihraç öğretmenler Trabzon´da yakalandı



TRABZON, (DHA)TRABZON'da, FETÖ/PDY´den haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ihraç öğretmenler Mesut Tomar ve Memnune Tıngır, polis ekiplerince yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen hükümlüler, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY `Silahlı terör örgütüne üye olmak´ suçundan Giresun Ağır Ceza Mahkemesi´nce kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan ihraç öğretmen Mesut Tomar ile aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapisle aranan ihraç öğretmen Memnune Tıngır'ın, kentte olduğunu tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonlarla ihraç öğretmenler yakalanıp, gözaltına alındı. İhraç öğretmenlerin, Bylock kullanıp, Bank Asya'da hesap sahibi olduğu saptandı.

Memnune Tıngır'ın yakalanmamak için yaklaşık 4 aydır ailesinden ayrı durup, hücre evinde saklandığı, nadir kullandığı aracını da bu evin 5 sokak ötesine park ettiği öğrenildi.

Hükümlü ihraç öğretmenler, emniyetteki işlemlerin ardından gerekli infaz işlemleri yapıldıktan sonra cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon

2021-06-22 12:09:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.