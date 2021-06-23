Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu

DHA

Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)ERZİNCAN'da attan düşüp kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen okul öncesi öğretmeni Songül Özsöz'ün vasiyeti üzerine bağışlanan organları, Samsun ve Trabzon´da 3 hastaya umut oldu. Özsöz'ün bir böbreği, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi´nde yapılan operasyonla kentte 10 yıldır kronik böbrek yetmezliği çeken Ümmühan Tombul'a nakledildi.
Erzincan´da 2 Haziran´da attan düşüp yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen okul öncesi öğretmeni Songül Özsöz'ün vasiyeti üzerine bağışlanan organları, Samsun ve Trabzon´da 3 hastaya umut oldu. Özsöz´ün organlarından karaciğer ve sağ böbreği Samsun´a, sol böbreği ise Trabzon´a gönderildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi´nde görevli Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz ve ekibi tarafından yapılan operasyonla Özsöz´ün böbreği, kentte 10 yıldır kronik böbrek yetmezliği çeken Ümmühan Tombul´a nakledildi. Taburcu olacağı günü bekleyen Tombul, hem sağlığına yeniden kavuşacağının mutluluğunu, hem de genç öğretmenin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü taşıdığını söyledi.
`ÇOK GÜZEL BİR MİRAS BIRAKTI´
İki yıl önce nakil sırasına yazıldığını anlatan Ümmühan Tombul, Özsöz ailesine ve kendisiyle ilgilenen sağlık görevlilerine teşekkür etti. Karışık duygular yaşadığını anlatan Tombul, "Doktorlarım ameliyattan sonraki değerlerimin çok güzel olduğunu söyledi. İyi durumdayım. 24 yaşında genç bir öğretmenimizmiş. Attan düşerek kötü bir kazada hayatını kaybetmiş. Ölmeden önce organlarını bağışladığı için Allah razı olsun, mekanı cennet olsun. Benden başka 2 kişiye daha hayat olmuş. Onun için de çok üzgünüm, üzülüyoruz. Gencecik yaşta ölmüş ama ölmeden önce organlarını bağışladığı için çok güzel bir miras bıraktı geriye. Organlarını toprak olmaktan kurtardı. 3 kişiye de can oldu. Bir sürü insana umut olmak, can olmak çok güzel bir şey. Biz organ bekleyen hastalar o umutlarla yaşıyorlar, organ bulup sağlığına kavuşma umuduyla" dedi.
`3 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI ÖĞRETMEN HANIM´
Operasyonu gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz, böbrek nakli yapılan Tombul´un geçmişte Covid-19 tedavisi görüp iyileştiğini belirti. Prof. Dr. Türkyılmaz, "Ağır bir Covid-19 geçirseydi, akciğeri hasar görseydi belki daha zor bir ameliyat olabilirdi ama hasta hafif şekilde geçirdiği için herhangi bir problem olmadı. Ülkemizde yaklaşık 60 bin üzerinde böbrek nakil hastası var. Diğer organ bekleyen hastalar da var. Herkesin canlı vericisi olamayabiliyor. Öğretmen hanımda olduğu gibi, organlarını bağışladı ve biz birinin hayatını kurtarabildik. Diğer organları Samsun´a karaciğeri ve diğer böbreği gitti. 3 kişinin hayatını kurtardı öğretmen hanım" diye konuştu.
`ORGAN BAĞIŞI ARTMALI´
Tombul´un tedavisini takip eden Farabi Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Muammer Cansız da operasyonun başarılı geçtiğini ve organ bağışlarının artması gerektiğini söyleyerek, "Hastamızın şu an böbrek fonksiyonları stabil. Diyalizden kurtulmuş olarak yaşamını devam ettirmekte. Genel durumu iyi, kısa süre içerisinde taburcu olmasını planlamaktayız. Bağışların artmasıyla nakil bekleyen hastalarımızın bu şansı bulabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
'AİLECE GURUR DUYUYORUZ'
Songöl Özsöz'ün ablası Emine Özsöz Öğüt ise, "Atlar onun tutkusuydu ama maalesef böyle sonuçlandı. Ailece kardeşimle gurur duyuyoruz. Nakil olan bayan ile kardeşimin organlarını alan diğer hastalar inşallah sağlığına bir an önce kavuşur. Tek tesellimiz, kardeşimin başka bedenlerde can bulması" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-06-23 09:46:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'den 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı
YEREL HABERLER AK Parti'den 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' ...
Trabzon'da çöp tesisinde aranan bebek cesedi bulunamadı
YEREL HABERLER Trabzon'da çöp tesisinde aranan bebek cesedi ...
Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile ...
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, entübe edildi
YEREL HABERLER Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, entübe edildi
Polisten Trabzon, Rize ve Giresun'da eş zamanlı sahte alkol operasyonu Operasyona Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçıları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru 'Ercan Yangöz'ün adı verildi
YEREL HABERLER Polisten Trabzon, Rize ve Giresun'da eş zamanlı sahte ...
Doğu Karadeniz’deki en zengin kesimin geliri en yoksul kesimin gelirinin 5,8 katı oldu
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’deki en zengin kesimin geliri en ...
ByLock kullancısı ihraç öğretmenler Trabzon´da yakalandı
YEREL HABERLER ByLock kullancısı ihraç öğretmenler Trabzon´da ...
FETÖ’den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 öğretmen Trabzon’da yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ’den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Trabzon'da fotoğrafçılar en güzel gün batımı için deklanşöre bastı
YEREL HABERLER Trabzon'da fotoğrafçılar en güzel gün batımı için ...
Öğrenciler öğretmenleri ile birlikte oyun oynayıp stres attılar
YEREL HABERLER Öğrenciler öğretmenleri ile birlikte oyun oynayıp ...
Araç lastiğine başı sıkışan ineği itfaiyeciler kurtardı
YEREL HABERLER Araç lastiğine başı sıkışan ineği itfaiyeciler ...
Turistlere 'ayıyı görünce bağırıp şarkı söyleyin´ uyarısı
YEREL HABERLER Turistlere 'ayıyı görünce bağırıp şarkı söyleyin´ ...
Burası Trabzon’un küçük İstanbul’u Bu tabelaları gören kendini İstanbul’da sanıyor İstanbul’da yaşadıkları 'Emirgan, Taksim, Aksaray, Beylerbeyi, Mithatpaşa, Yıldız, Fatih, Kartal' gibi semt isimlerini doğdukları topraklara verdiler
YEREL HABERLER Burası Trabzon’un küçük İstanbul’u Bu tabelaları ...
İneğin başına geçen araba lastiği itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
YEREL HABERLER İneğin başına geçen araba lastiği itfaiye ekipleri ...
Trabzon'da 'çöp tesisinde bebek cesedi' soruşturması (2)
YEREL HABERLER Trabzon'da 'çöp tesisinde bebek cesedi' soruşturması ...
Çöp tesisindeki tonlarca çöpün içinde bebek cesedi aradılar Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi'nde bir bebek cesedinin çöpler arasında görüldüğü iddiası üzerine çok sayıda ekip çalışma başlattı İş makineleri ve kadavra köpekleri eşliğinde yapılan aramalarda bir bebek cesedine rastlanılamadı
YEREL HABERLER Çöp tesisindeki tonlarca çöpün içinde bebek cesedi ...
Trabzon'da 'çöp tesisinde bebek cesedi' soruşturması
YEREL HABERLER Trabzon'da 'çöp tesisinde bebek cesedi' soruşturması
Akçaabat katlı otoparkına ve yeni pazar yerine kavuşuyor
YEREL HABERLER Akçaabat katlı otoparkına ve yeni pazar yerine ...
Çöp tesisindeki ölü bebek iddiası savcılığı harekete geçirdi
YEREL HABERLER Çöp tesisindeki ölü bebek iddiası savcılığı harekete ...
Uçurumda mahsur kalan inekler için 8 saatlik kurtarma seferberliği
YEREL HABERLER Uçurumda mahsur kalan inekler için 8 saatlik kurtarma ...
Trabzon'da mahsur kalan inekleri kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Trabzon'da mahsur kalan inekleri kurtarma operasyonu