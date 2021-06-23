Trabzon'da minibüsle çarpışan otomobildeki öğretmen öldü

İnan KALYONCU/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Şalpazarı ilçesinde, minibüsle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü öğretmen Mahmut Tok (32), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde, ŞalpazarıBeşikdüzü yolunda meydana geldi. Şalpazarı Çok Programlı Lisesi´nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mahmut Tok'un kullandığı 61 FL 449 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 BE 7434 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Mahmut Tok ve minibüs sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan, 2 çocuk babası Mahmut Tok, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Salpazarı İnan KALYONCU
2021-06-23 11:37:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.