Emniyet Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır’a sosyal medyada hakaret eden 7 kişi hakkında işlem başlattı

Türk Milli Takımı’nın EURO 2020’de oynadığı maçların ardından sosyal medya platformlarında Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaleci Uğur Çakır’a hakaret içerikli paylaşımlar yapan 7 kişi hakkında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü işlem başlattı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır’a yönelik hakaret ve küfür içerikli paylaşım yapanlara yönelik resen inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında İstanbul’dan 4, Antalya, Malatya ve İzmir’den 1’er kişi olmak üzere toplam 6 kişi hakkında işlem başlatıldı. Şahısların bağlı bulundukları illerin cumhuriyet savcılıklarının talimatının ardından ifadeleri alınacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.