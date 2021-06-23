Avrasya Üniversitesinde Harita Mühendisliği Yüksek Lisans Programı açıldı

Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Harita Mühendisliği tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını açtığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde yeni açılan beş bölüm ve programını kamuoyu ile paylaşan üniversite, bugün de güz dönemi için Harita Mühendisliği alanında tezli ve tezsiz programa yüksek lisans öğrencisi alabileceğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız “Üniversite olarak önemli bir alanda yüksek lisans programı açmış olduk. Bu müjdeyi de kamuoyu ile paylaşmaktan onur duyuyorum. Geçtiğimiz günlerde ardı sıra yeni açılan fakülte, bölüm ve programlarımızın müjdesini vermiştik. Şimdi de üniversitemizden en çok talep edilen Harita Mühendisliği Yüksek Lisans Programına öğrenci alacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Harita mühendisleri ve harita yüksek mühendislerinin bir çok kamu kurum ve kuruluşlarında, yerel yönetimler bünyesinde, harita mühendislik bürolarında, inşaat sektöründe, yazılım şirketlerinde, gayrimenkul değerleme şirketlerinde, madencilik sektöründe ve üniversiteler gibi geniş yelpazede bir iş sahası bulunduğunu görüyoruz. Bu önemli alanda lisansüstü eğitim son yıllarda çok önemli hale gelmiştir. Bu anlamdaki beklentiyi karşılamak için programımızı açtık. Önümüzdeki güz dönemi için başvuruları almaya başlayacağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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