Çocuklarının motivasyonu için onlarla birlikte aynı okulda sınava girdi Daha önceki sınavda çocuklarını okul dışında beklerken bu kez onlarla birlikte aynı okulda sınava girerek farklı bir duygu yaşadı

Trabzon’da çocuklarının motivasyonunu artırmak için 30 yıl sonra iki çocuğuyla birlikte aynı okulda sınava giren Ahmet Erdoğan, daha önceki sınavda çocuklarını okul dışarda beklerken bu kez onlarla birlikte aynı okulda sınava girerek farklı bir duygu yaşadı.

Trabzon’un 2 Nolu Beşirli Mahallesi’nde bulunan Beşirli İMKB Ortaokulunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) iki çocuğuyla birlikte giren 4 çocuk babası 49 yaşındaki Ahmet Erdoğan, sınava çocuklarının motivasyonunu artırmak için girdiğini söyledi.

En son 30 yıl önce sınava girdiğini belirten Erdoğan, çocuklarıyla birlikte sınava girmenin farklı bir duygu olduğunu ifade ederek, “Sınav iyi geçti. Sorular biraz yoruma dayalı idi. En son 1991 yılında sınava girmiştim. Sınava çocuklarımı motive etmek ve yarım kalan üniversite eğitimimi bitirmek için sınava girdim. İçimde ukde kalmıştı, o nedenle girmek istedim. Çocuklarıma eskiden sınavın daha zor olduğunu şimdi daha basit olduğunu imkanların çok olduğunu söyledim. Aynı zamanda bir anı olarak kalmasını istedim. Çocuklarımla sınava girmek farklı bir duygu. Bizim zamanımızdaki sınavlar farklıydı. Şimdi çocuklarla beraber girmek daha farklı bir duygu. Çocuklarım sınava girmemi hoş karşıladılar” dedi.

Kızı Esranur Erdoğan (19) ise babasının daha önceki sınavda kendisini dışarda beklediğini bu defa ise aynı okulda sınava girdiklerini kaydederek “Geçen sene ilk kaz sınava girmiştim bu sene de girmek istedim. Geçenki sınavda istediğim yer gelmemişti. Sorular iyi diyebiliriz. Hedefim Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, inşallah olur. Babamla sınava girmek bizim için güzel bir anı oldu. Yıllar sonra hatırlayacağımız bir anı oldu sonuçta okumanın yaşı yok. Daha önceki sınavımda dışarda bekliyordu şimdi aynı binanın içinde sınava girdik güzel olduı” diye konuştu.

Oğlu Abdullah Furkan Erdoğan (18) ise babasıyla birlikte sınava girmenin farklı bir duygu olduğunu kaydederek “Geçen sene de sınava girmiştim bu sene de katıldım. Sınav güzel geçti. Hukuk istiyordum inşallah olur. Babamla sınava girmek farklı bir duygu. Herkes aynı şeyi yaşamadığı için farklı güzel bir duygu” ifadelerini kullandı.

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