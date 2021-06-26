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Görme engelli vatandaşı YKS sınavına polis ekipleri götürdü

İHA

Görme engelli vatandaşı YKS sınavına polis ekipleri götürdü

Trabzon'da polis ekipleri görme engelli vatandaşı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) götürdü.

Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'nda (TYT) görme engelli bir kişiye şefkat elini uzattı. Sınav için polis ekiplerinin yardımıyla ekip aracına bindirilen görme engelli kişi, sınava gireceği Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne (KTÜ) götürüldü. Engelli vatandaşı elinden tutarak okulun bahçesine kadar getiren polis ekiplerinin o anları Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Kısa sürede ilgi gören görüntüler, "Vatandaşımızın gözü olmaya da eli olmaya da gönüllüyüz. Birlikte bütün engelleri aşarız" ifadeleriyle paylaşılırken, sınava götürülen engelli vatandaş ise, "Allah razı olsun, çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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