İskender Paşa'nın torunları genel kurulda bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İskender Paşa'nın torunları genel kurulda bir araya geldi

İHA

İskender Paşa'nın torunları genel kurulda bir araya geldi

Trabzon'un en köklü aileleri arasında yer alan ve soy ağaçları 510 yıl önce Trabzon'da 14 yıl valilik yapan İskender Paşa'ya dayanan İskenderzadeler derneklerinin genel kurulunda bir araya geldi.
İskender Paşa’nın torunları olan İskenderoğulları aile bireylerinin yardımlaşma ve dayanışması için kurmuş oldukları İskenderzadeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin olağan genel kurulu Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde pandemi kuralları altında gerçekleştirildi.
Olağan Genel Kurul'a önceki dönemlerde dernek başkanlığı yapmış olan başkanlar da katılırken, geçtiğimiz dönem Dernek Başkanı olan Aydoğan İskender yine tek liste halinde girmiş olduğu Dernek Başkanlığı seçiminde yeniden başkan seçildi. Aydoğan İskender yapmış olduğu teşekkür konuşmasında, Trabzon merkezli olan derneklerinin İskender Paşa'nın soyundan olup da 46 farklı soy isim almış olan aile bireyleri ile irtibatlı olduklarını ve İskender sülalesinden olan Artvin, Adapazarı ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde dernek temsilcilerinin olduğunu hatırlattı. Derneklerine bir yerleşke almak hedeflerinin olduğunu belirten İskender katılımcılara katılımları ve vermiş oldukları destek için teşekkür etti.
Dedelerinin Trabzon’a ve Osmanlı Devleti’ne büyük hizmetleri olduğunu hatırlatan İskender, “1512 yılında Yavuz Sultan Selim Han’ın padişah olmasının ardından Kastamonu ayanı olan Mustafa beyin oğlu İskender Paşa Trabzon Sancak Beyliği’ne atanmış. 1512 yılından 1533 yılına kadar geçen 21 yılda çeşitli tarihlerde yaklaşık 14 yıl Trabzon’da 4 dönem valilik yapmış. Valiliği döneminde şiîler Amasya’yı basmış ve Şahkulu tayfası şehri ele geçirmişti. Trabzon Vâlisi İskender Paşa Amasya’nın kurtarılmasına katılmış ve şehir geri alınmış. Yavuz Sultan Selim Han, 1514’te İran’a sefer açınca 140 bin kişilik ordunun malzeme, erzak ve donanımı Trabzon’dan Erzincan’a sevk edilmiştir. Trabzonlular Yavuz’u Çaldıran’da yalnız bırakmamıştır. Yine Anadolu’da Bozoklu Celal’in Mehdilik iddiasıyla ve 20 bin adamıyla Şebinkarahisar’ı ele geçirmesi Trabzon’a sorun olmuş, İskender Paşa kuvvetleri Bozoklu Celal’i öldürmüş, adamlarını yenmiştir" bilgilerini paylaştı.
İskender, 1533 yılına kadar Trabzon Vâliliği’nde kalan dedeleri İskender Paşa'nın şehri adeta yeniden imar ettiğini belirterek "1529 yılında kendi adını taşıyan câmi ve medreseyi yaptırmış. Trabzon’un umumî güzelleşmesine çok çalışmış. Şimdiki Meydan ve çevresini o düzenlemiş. Ayrıca Hacı Kâsım Câmiî, Taşhân, Tabakhâne Câmiî onun valiliği döneminde yapılarak imar sürdürülmüştür. 1533 yılında Trabzon’da Vâli iken ölünce, kendinin yaptırdığı ve adını taşıyan İskender Paşa Câmiî’nin batı tarafındaki haziredeki mezârlığa defnedilmiş. Sandukalı, baş ve ayak şâhideleri mermerden olan mezâr, hazirenin ortasında bulunuyor. Tâlik şekilde yazılmış birkaç kelimelik çok sâde kitâbeli mezâr taşındaki kavuktan, İskender Paşa’nın Vezîr olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre, Trabzon Vâlisi İskender Paşa, Vâlilik’te Vezîrlik rütbesi almış ilk Osmanlı devlet adamlarındandır. Günümüze yakın yaptırdığı caminin avlusunda yer alan İskender Paşa Medresesi yıktırılmış, batı tarafındaki mezarlık ise kaldırılmıştır. Burada sadece İskender Paşa’nın mezarı bırakılmıştır. Şuanki câmi etrafı vaktiyle vakıf bir meyvelikmiş, geliri câmi ihtiyaçlarına harcanırmış. Ancak bunlardan bugüne sadece camisi ve mezarı kalmış" ifadelerini kullandı.
Aile büyüklerinin geçmiş yıllarda yapmış oldukları araştırmalar neticesinde Trabzon'da 'İskender' soyadı taşıyanların soy ağacının İskender Paşa'ya dayandığının tespit edildiğini belirten Aydoğan İskender "Bu doğrultuda 2006 yılında İskenderzadeler Derneği kuruldu. Dernek olarak 2006 yılından beri İskender Ailesi'nin fertlerini bir arada tutabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
İskender Paşa'nın torunlarının ağırlıklı olarak Trabzon’un Yomra ve Vakfıkebir ilçelerinde yaşadığını ve şehir dışında da aile fertleri bulunduğunu ifade eden İskender, "Trabzon dışında Artvin’in Hopa ilçesinde, SakaryaKarasu ve İstanbul'da yine yoğun olarak aile fertlerimiz bulunuyor. Dernek olarak zaman zaman bu birlikteliklerimizi sağlamak adına ziyaretler yapıyoruz. İskender ailesi olarak Trabzon’da yaklaşık 10 bin nüfusa sahibiz. İstanbul’da ağırlıklı olarak 3 bin civarında. Türkiye geneline yayılan nüfus yoğunluğumuz ise yaklaşık 40 bini buluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Kolaylı: Kestane çiçeği, gıda sanayinde değerlendirilebilir
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kolaylı: Kestane çiçeği, gıda sanayinde ...
Aygören Vadisi yeni başkanını seçti
YEREL HABERLER Aygören Vadisi yeni başkanını seçti
Görme engelli vatandaşı YKS sınavına polis ekipleri götürdü
YEREL HABERLER Görme engelli vatandaşı YKS sınavına polis ekipleri ...
Mustafa Reşit Akçay'dan sevindiren haber; bilinci açıldı
YEREL HABERLER Mustafa Reşit Akçay'dan sevindiren haber; bilinci ...
Çocuklarının motivasyonu için onlarla birlikte aynı okulda sınava girdi Daha önceki sınavda çocuklarını okul dışında beklerken bu kez onlarla birlikte aynı okulda sınava girerek farklı bir duygu yaşadı
YEREL HABERLER Çocuklarının motivasyonu için onlarla birlikte aynı ...
Jandarmadan Bonzai Operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan Bonzai Operasyonu
Trabzon’da bu yıl çilek üretimi 250 ton civarında olması bekleniyor
YEREL HABERLER Trabzon’da bu yıl çilek üretimi 250 ton civarında ...
Bağdat’tan geldi şifayı Trabzon’da buldu
YEREL HABERLER Bağdat’tan geldi şifayı Trabzon’da buldu
6'ncı katın terasından düşen görme engelli Duru öldü
YEREL HABERLER 6'ncı katın terasından düşen görme engelli Duru öldü
Trabzon’da terastan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trabzon’da terastan düşen kız çocuğu hayatını ...
Alan da satan da soran da yok Pandemi, müsilaj, pahalılık derken balıkçıların işleri bitme noktasına geldi
YEREL HABERLER Alan da satan da soran da yok Pandemi, müsilaj, ...
Akçaabat’ta “Şöhretler karması futbol şöleni” düzenlendi
YEREL HABERLER Akçaabat’ta “Şöhretler karması futbol şöleni” ...
Şehit Eren'in o paylaşımı 4 yıl sonra yeniden gündem oldu
YEREL HABERLER Şehit Eren'in o paylaşımı 4 yıl sonra yeniden gündem ...
Yaylada kurduğu sistemle kendi elektriğini üretiyor
YEREL HABERLER Yaylada kurduğu sistemle kendi elektriğini üretiyor
Trabzonspor'un 'Kemençe'nin rüyası' videosu yayımlandı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un 'Kemençe'nin rüyası' videosu ...