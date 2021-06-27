Trabzon'da 1 hafta içinde aynı noktada 3 kaza

Trabzon'un Düzköy ilçesinde asfaltlama çalışmalarında yola serilen mıcır nedeniyle 1 haftada aynı yerde 3 trafik kazası meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Düzköy ilçesine bağlı Alazlı mahallesindeki karayolunda asfaltlama çalışmaları nedeniyle yola mıcır serildi. Serilen mıcır nedeniyle karayolunda seyir halindeki araçlar kontrolden çıkarken, aynı bölgede 1 haftada 3 trafik kazası meydana geldi. Takla atan otomobildeki sürücü ve yolcuların yaralandığı kazalarda otomobiller şans eseri şarampole yuvarlanmaktan kurtulurken, yöre sakinleri yola dökülen mıcırın kaldırılmasını istiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.