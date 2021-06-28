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Alabalık tesisine dadanan ayı, bu yıl pencereden girdi

DHA

Alabalık tesisine dadanan ayı, bu yıl pencereden girdi


Fatih TURANİnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Tonya ilçesi Sazalan Yaylası'ndaki alabalık tesisine bir yıl aradan sonra yeniden gelen ayı, bu kez kapıyı kıramayınca pencereden girdi. Güvenlik kamerasını kıran ayı, yiyecek arayıp ortalığı dağıttı. Tesisin sahibi Cemil Arslan, "Aynı ayı, yine misafirimiz oldu. Kamufle olmak için önce kamerayı kırdı, sonra gereğini yaptı" dedi.
İlçeye 30 kilometre uzaklıkta, denizden 1850 metre yükseklikteki Sazalan Yaylası'nda, geçen yıl Cemil Arslan'a ait alabalık tesislerine dadanan bozayı, bu yıl da geldi. Geçen yıl tesiste buzdolabını devirip, karnını doyurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıyan ayı, bu kez kapıyı kıramayınca pencereden girdi. Kısa süre tesiste gezinen ayı, güvenlik kamerasını pençe darbesiyle kırdı. O anlar da kameraya yansıdı. Görüntülerde; tesise giren ayının, çay ocağı tezgahı üzerine çıkıp, pençeleriyle duvardaki güvenlik kamerasını kırdığı, ortalığı birbirine katarak da uzaklaştığı görüldü.
`KEŞKE YİYECEK BIRAKMIŞ OLSAYDIK´
Tesis sahibi Cemil Arslan, zarara üzülmediğini, hayvanların yaşam alanlarına daha çok yiyecek bırakılması gerektiğini söyleyerek, "Aynı ayı, yine misafirimiz oldu. Geçen olduğu gibi bu yıl da gelerek, ziyaretimi yaptı. Bu hayvanlar sevimli ama bir o kadar da tehlikelidir. Aç kalınca buralara kadar gelebiliyor, evlere girebiliyor. Oysa biz insanlar olarak, tüm hayvanlara karşı duyarlı olmalıyız. Beslenme konusunda yardımcı olmamız gerekirken maalesef yeteri kadar olamıyoruz. Ben başta olmak üzere, kapılara yiyecek bıraksak, inanın hayvanlar bize zarar vermeyecek. Zarar verdi ama önemli değil, hata bizde. Keşke çevreye yiyecek bırakmış olsaydık" dedi.
`KAMUFLE OLMAK İÇİN KAMERAYI KIRDI´
İçeri giren ayının ilk iş olarak kamerayı kırdığını anlatan Arslan, "İçeriye girdi, ilk iş olarak kendisini kamufle etmek için önce kamerayı kırdı. Sonra gereğini yaptı içerde. Bir şey bulamayınca dolaptaki içekleri içti. Kamera kırıldığı için o anlar yok. Ama bayağı bardak, çay tabağı da kırdı. Ama olsun sonuçta bu hayvanla komşu olarak yaşamak zorundayız. Pandemi nedeniyle buraya insanlar fazla gelemeyince ayılar daha fazla gelmeye başladı. Bundan sonra onlara daha çok ilgilenip, kendilerine yiyecek bırakacağım. Bir daha herhalde girmez, istediğini almış olur" diye konuştu.
GEÇEN YIL, `HER ZAMAN GELMESİNİ İSTERİM´ DEMİŞTİ
Cemil Arslan, geçen yıl tesisine giren ayıyla ilgili DHA´ya yaptığı konuşmada "Sevimli bir hayvan; inanın her zaman gelmesini isterim, yalnız kapıyı kırmadan gelse yiyeceğini veririm. Hatta balık da getiririm ona sorun değil. Onları seviyoruz" ifadelerini kullanmıştı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Tonya Fatih TURANİnan KALYONCU
2021-06-28 11:07:48

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