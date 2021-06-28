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Genç: ”Muhtarlarımızı, mesai arkadaşlarımız olarak görüyoruz”

İHA

Genç: ”Muhtarlarımızı, mesai arkadaşlarımız olarak görüyoruz”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Muhtarlar Derneği 3. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
Genel kurulda bir konuşma yapan Başkan Genç, muhtarların oylarıyla başkanlığa seçilen Adil Alemdağ’ı tebrik ederek, bir önceki dönem başkanı Selami Durmuş’a da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.
2023 yılı sonuna kadar merkezdeki 47 mahallede TİSKİ ve diğer kurumlar tarafından sürdürülen altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan üst yapıyı yenileyip modern hale getireceklerini belirten Başkan Genç, “Göreve geldiğimiz andan itibaren her zaman mesai kardeşliği içinde sizlerle beraber çalışmalarımızı sürdürdük. Ve bundan dolayı büyük bir mutluluk içindeyim. Şu anda Ortahisar Belediyemiz pandemiye rağmen 86 mahallemizin tamamında bir şeyler yapabilmiş. Az yapmış, çok yapmış ama bir şeyler yapmış, mahallelerimize dokunabilmişiz. Tabi ki sorunlarımız var. Şu anda merkezdeki 47 mahallemizde ciddi bir altyapı çalışması sürdürüyoruz. 1 Nolu Beşirli mahallemizden çalışmalara başladık. 47 mahallemizin tamamında bu çalışmalarımız sürüyor. Bizim altyapı çalışmasında bir sorumluluğumuz yok. Maddi bir sorumluluğumuz da yok. Sadece lojistik olarak TİSKİ ve yapımcı firmamıza destek sorumluluğumuz var. Ama üst yapıda firmanın sorumluluğu yok. Üst yapı tamamen Büyükşehir ve Ortahisar’ın müşterek sorumluluğunda. Biz üst yapıyı süresi bitiminde yani 2023 yılı sonunda tamamlamayı planlıyoruz. Şehrimize yakışır bir şekle getirmek istiyoruz. Son derece modern bir şekilde asfalt, kaldırım ve tretuar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu manada TİSKİ ve Murat Başkanımızla ciddi bir uyum içerisindeyiz” dedi.
Ortahisar Belediyesinin muhtarlıkların elektrik, telefon, internet ve su giderlerini karşılayan Türkiye’deki ilk belediyelerden biri olduğunu dile getiren Genç, “Muhtarlarımıza her zaman mesai arkadaşı olma bilinciyle davrandık. 18 adet muhtarlık binamızı sıfırdan yaptık, 17 binamızı da tamir ettik. Bu çalışmamızı da bir taraftan sürdürüyoruz. Hamdolsun, gerçek mesai birlikteliğimizin gereği olarak 71 muhtarımızın bilgisayarı, yazıcısı ve kırtasiye malzemelerini temin ettik. Biz muhtarlarımızın mutat giderlerini belediye meclisi kararıyla üstlenen ilk belediyelerden bir tanesiyiz. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi ki, eksiklerimiz var. Ama samimiyetle birlikte bu mesai birlikteliğini sürdürüyoruz. Allah mahcup etmesin” ifadelerini kullandı.
Genel Kurula Genç’in yanı sıra Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ile çok sayıda muhtar katıldı.

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