Marek Hamsik'e Trabzon'da coşkulu karşılama

Trabzonspor'un iki yıllık sözleşme imzaladığı Marek Hamsik Trabzon'da coşkuyla karşılandı.
Slovakya Milli Takımı ile EURO 2020 finallerinde mücadele ettiği sırada Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzalayan Marek Hamsik, özel uçak ile Trabzon'a geldi. Bordomavili taraftarların çoşkuyla karşıladığı Slovak oyuncu sevgi gösterileri arasında kendisini bekleyen araca zorlukla binerek konaklayacağı otel'e geçti. Trabzonspor Kulübü, yarın oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra imza töreni düzenleyecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde gerçekleştirilecek imza törenine başkan Ahmet Ağaoğlu'da yer alacak.
Slovak oyuncu bordomavili kulüpte yer alacağı 20212022 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret, 20222023 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödenecek. Ayrıca futbolcuya her bir sezon için 700 bin Euro imza ücreti ödenecek.
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