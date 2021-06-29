Trabzonspor'da Marek Hamsik imzayı attı

Trabzonspor Slovak oyuncu Marek Hamsik için imza töreni düzenledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yer aldı.

Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istediği oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, "Önemli bir transfer, hocamızın kadroda görmek istediği bir oyuncuydu. Transfer süreci doğrusunu isterseniz pek de sıkıntılı geçmedi. Çünkü kendisi sadece ve sadece futbol oynamayı, başarıyı hedefleyen, Napoli'de yaşamış olduğu o başarıyı yakalayabileceği bir takıma gelme düşüncesi içerisinde olan bir oyuncuydu. Kendisi bizim eski oyuncumuz, şu anda Parma'da oynayan Kucka'dan çok detaylı bilgi edindi. Aynı zamanda değerli menajeri de bu ülkeyi yakından tanıyan aynı zamanda da babası iki yıl bu ülkede antrenör olarak hizmet etmiş olan bir beyefendi. O da Türkiye ile alakalı ve Trabzonspor'la ilgili olarak kendisini yeteri derecede bilgilendirdi. Sadece futbol oynamayı düşündüğü için bu süreç bizim için zor olmadı. Ailemize katıldı. Önemli bir oyuncuyu transfer etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Marek büyük bir camiaya, büyük bir aliye geldiğini söyledi" dedi.

Trabzonspor'un Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerden daha farklı özelliklere sahip olan bir kulüp olduğunu belirten Ağaoğlu, "Onun için bu süreçte kendisine, bize yardımcı olan menajerine ve eşine çok teşekkür ediyoruz. Aile bizim için önemli, futbolcular bizim için değerli ancak futbolcularımızın eşleri bizlerin en değerlileri. Önemli bir ailenin parçası oldular. Oynanacak olan Süper Lig süreci içerisinde bununla ilgili fazla bir şey söylemeyeceğim çünkü Marek bunun bilinci içerisinde" ifadelerini kullandı.



Marek Hamsik: "Trabzonspor transferimde dürüst bir süreç ilerletti"

Marek Hamsik, Trabzonspor'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, "Transferimde Trabzonspor gerçekten çok dürüst bir süreç ilerletti. Çünkü bütün süreç açık bir şekilde ilerledi. Benim için de en doğru olan buydu çünkü Avrupa Şampiyonası'na katıldığımda Milli Takım ile beraber sadece maçlara odaklanmak istiyordum. Sonrasında da Trabzonspor nasıl yardımcı olabileceğimi, takımın başarılarında nasıl katkımın olabileceğini düşünmem önemliydi. Benim için de bu transfer çok hızlı gerçekleşti. Umuyorum harika bir sezon geçireceğiz çünkü buraya geldiğim ilk günden itibaren insanların Napoli'de yaşadığım gibi takımlarına olan futbola olan tutkularını görebilme fırsatı buldum. Taraftarların tezahüratlarını duyabilmek, stadyumda onların çıkardığı sesleri duyabilmektir aslında tutku. Ben de bunu burada yaşayacağımdan eminim çünkü geldiğim ilk günden itibaren bu tutkuyu burada görmüş oldum. Stadyuma gidip taraftarlarımızın tezahüratlarını duymak için sabırsızlanıyorum" açıklamasını yaptı.



Ahmet Ağaoğlu, Hamsik'i forma elçisi olarak tayin etti

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dünyanın ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, "Pandemi dünya ekonomisini etkiledi. Geçtiğimiz sezon içerisinde taraftarlarımızdan uzak, taraftar gelirlerinin olmadığı bir süreç yaşadık. Çok ciddi finansal kayba uğradık. Bizim elimizdeki tek ürün TS Clup'ın satışları. Kendisinden önce kadromuza dahil ettiğimiz oyunculara 5'er binden 15 bin forma sattık. Tahmin ediyorum ki kendisi de aynı sayıda Trabzonspor'un ürün satışına 5 bin formalık bir katkıda bulunacak, herhalde yanılmıyorum" şeklinde konuştu.



Marek Hamsik: "Hamsik formalı taraftarımızı görürsem bundan büyük onur duyarım"

Ağaoğlu'nun sözleri üzerine Hamsik ise, "Çok forma isteyen arkadaşlarım oluyor. Ben de forma almaktan memnun olurum" cevabını verdi.

Hamsik'in Ahmet Ağaoğlu'na 'bu yılkı forma satış hedefiniz nedir' sorusunu yöneltmesi üzerine, Ağaoğlu, "Bu yıl bizim forma hedefimiz 300 bin ama hepsini ona satmayacağım" dedi. Hamsik de Ağaoğlu'nun bu esprisine, "Tabi ki umuyorum taraftarlarımız da bu mesajı alacaktır. Bunda benim de bir katkım olursa ve şehrin sokaklarında Hamsik formalı taraftarlarımızı görürsek bundan büyük onur duyarım" şeklinde cevap verdi.



Ağaoğlu: "10 milyon taraftarı olan kulüp için 300 bin büyük bir sayı değil"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 10 milyon taraftarı olan bir kulüp için 300 binin fazla büyük bir sayı olmadığını belirterek, "O zaman ben Marek'i aynı zamanda bizim bu yılki forma elçimiz olarak tayin ediyorum. 300 bin formayı kısa zamanda tüketelim ve taraftarlarımızın kulüplerine nasıl sahip çıktığını bütün ülkeye bir kez daha gösterelim" dedi.

Slovakya Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen Marek Hamsik, Trabzonspor'un İstanbul Riva'da gerçekleştireceği 3. Etap kampına katılacak. Bugün şehirden ayrılması beklenen yıldız oyuncu tatilinin ardından İstanbul'daki kampa katılacak.

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