Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

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Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı ilk antrenmanla başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan ve izinli oyuncuların yer almadığı antrenmanda ısınma koşusunun ardından mobilizasyon ve core çalışması gerçekleştirildi. Antrenman pas, 5´e 2 çalışma ve geniş alan oyunları ile sona erdi.

Trabzonspor yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2021-06-29 21:40:09



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