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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

DHA

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı


Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı ilk antrenmanla başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan ve izinli oyuncuların yer almadığı antrenmanda ısınma koşusunun ardından mobilizasyon ve core çalışması gerçekleştirildi. Antrenman pas,  5´e 2 çalışma ve geniş alan oyunları ile sona erdi. 
Trabzonspor yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR
2021-06-29 21:40:09

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