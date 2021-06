Trabzonspor Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu genel kurula Eski Başkan Ahmet Celal Ataman, Divan Başkanı Ali Sürmen ile üyeler katıldı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in başkanlığında divan başkanlığı oluşturulmasının ardından genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

`YÖNETİM KURULU İDARİ VE MALİ YÖNDEN İBRA EDİLDİ´

Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, idari ve mali raporlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Pandemi sürecinde kulüp faaliyetlerinin gerçekleştiğine dikkati çeken Zengin, sportif anlamda da Ziraat Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupa'yı müzelerine getirdiklerini belirtti. Zengin, kulübün konsolide net borcunu 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla 1 milyar 91 milyon 490 bin 668 lira olarak açıkladı. Genel kurulda daha sonra idari ve mali raporlar görüşüldü. Denetim kurulu raporunun okunmasının ardından yönetim idari ve mali yönden oy birliği ile ibra edildi.

Genel kurulda daha önce 10 bin 689 kişinin üyelikten çıkarıldığı, toplam üye sayısının 13 bin 187 olduğu açıklandı. Daha sonra genel kurulda söz alan üyeler, kulübün durumuna ilişkin görüşlerini açıkladı.

SERT ELEŞTİRİLER

Genel kurulda söz alan üyeler, kulübün özellikle ödediği imza paralarıyla ilgili sert eleştirilerde bulunurken, geçtiğimiz sezon ile bu sezon arasındaki artan borç miktarının da detaylı şekilde açıklanması talep edildi.

AHMET AĞAOĞLU: SPOR YASASININ ÇIKMASINA AYAK DİREYEN KULÜPLER VAR

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel kuruldaki konuşmasında, hem eleştirilere cevap verdi hem de bugüne kadarki faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, yapılan her eleştiriyi kabullenmeleri gerektiğini belirterek, "Başkaları gibi otel lobilerinde eleştiren camialarından değiliz. Eleştirilerimizi yaparken kişi özelinde kulüp başkanlık mevkiinin saygısını muhafaza edelim. Ne şekilde olursa olsun eleştirilerin başımın üzerinde yeri var. Kulübün en önemli organı genel kuruldur. Genel kurul onay vermiş, yönetimler yürümüş. İlk icraatımız, 'Yüzde 50 üstü harcamadan başkan ve yönetim kurulu sorumludur' maddesini tüzüğe eklemek oldu. Spor yasası 20-21 sene oldu, hala çıkmıyor. Büyük sıkıntılar var, 20 senedir bu yasanın çıkmaması için ayak direyen kulüpler Türk futbolunun lokomotifleridir. Biz bu maddeyi tüzüğümüze eklediğimizde `Ayağınıza sıktınız´ denildi" ifadelerini kullandı.

`BONSERVİSİ ELİNDE OLAN OYUNCU İMZA PARASI İSTİYOR´

A takım net maaşının zaman içerisinde düşürüldüğünü de sunumla anlatan Ağaoğlu, "A takım net maaşları 2017-18 sezonunda 40 milyon Euro, 2018-19 sezonunda 18.9 milyon Euro, 2019-20 sezonunda 20 milyon Euro ve 2020-21 sezonunda 19 milyon 500 bin Euro olarak oluştu. İmza parasıyla ilgili eleştiriler var. İmza parası nedir; futbolda bir oyuncuyu transfer ederken, futbolcunun kulübüyle sözleşmesi var ise bonservis ödüyorsunuz ya da bonservisi elindeyse imza parası talep ediyor. Oyunculara toplam 2 milyon 183 bin Euro yıllık imza ücreti ödenecek. Trabzonspor´un ne gizlisi ne de saklısı var, yaptığınız zaman da suçtur. 3 yıllık faaliyetlerimizde oyuncu satışlarından 42 milyon Euro transfer geliri, bonservis gideri 20 milyon Euro´ydu. Bir oyuncunun 3 yıllık maliyeti 22 milyon Euro´ydu. Nasıl bu noktaya geldik?" dedi.

`BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDA YENİ MODELE GEÇİLDİ´

Bankalar Birliği ile yapılan borç yapılandırma anlaşmasına da değinen Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle diğer 3 kulübümüzün gündeminde olan bir durumdu, faizleri dahi ödemediklerini ifade ettiler. Bunun üzerine yeni model devreye sokuldu. 2 sene anapara faiz ödemesiz, önümüzdeki seneden sonra 3-4-5'inci senelerde anapara faiz ödemesi koşuluyla borçlar yeniden yapılandırıldı. Trabzonspor´un 1 milyar TL´lik borcu, 900 milyon TL anapara borcu bulunmaktadır. Bunlar Trabzonspor´un rahatlıkla ödeyebileceği bir paralar. Ama tabii ki aynı mali disiplini devam ettirdikçe olacak bunlar. Bunun sorumluluğu genel kuruldan geçiyor."

`UEFA´DAN CEZA ALMAMIZ İÇİN BASKI YAPANLAR OLDU´

Ağaoğlu, Avrupa kupalarına katılamamalarının Muharrem Usta döneminde UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşmasına uyulmamasından kaynaklandığını hatırlattı, kendilerinin kısa süre içerisinde yaptıkları çalışmalara karşın bu cezanın kalkmadığını aktardı ve şöyle devam etti:

"Bir UEFA yöneticisinin, bir profesyonelin kendi ağzından itirafıdır! `Bu doğrultuda Trabzonspor Kulübü´nün üzerine gidilmesi ve bir an önce sonlandırılması konusunda Türkiye´den baskı olduğunu´ ifade etti. Ben bu isimleri de veririm, sıkıntı yok. UEFA orada, bizim karşımızda çok sert durdu. Yapmış olduğumuz sermaye artırımı için '2016-17-18 sürecini kapsamıyor' dediler, vergi affı için 2016´da FFP Komitesi´ndeki sorumlu profesyonel eğer vergi affını yaparsanız biz bunu kabul ederiz demesine rağmen yine aynı yöneticinin var olduğu kurul bu kez yapmış olduğumuz vergi affını gerçekçi bulmayarak kabul etmedi. Muharrem Usta´nın bağışlamış olduğu paraya sıra gelmedi."

`KRİTİK MAÇLARIMIZ ÖNCESİ CEZALARI AÇIKLADILAR´

"Bize men cezası verdiler ve tarih de çok manidardır" diyen Ağaoğlu, "Disiplin Kurulu´nun o cezayı vermesi, pandemi sürecinin bitip de Göztepe ve Fenerbahçe, Alanyaspor maçlarımızın hemen öncesine denk geliyor. CAS´ın vermiş olduğu karar da Türkiye Kupası´nı oynadıktan sonra geldi. CAS da bu kararı onayladı, yaşanan olay bu. Kimin üzerine gidilecekse hep beraber gidilsin. Kulüp başkanı olarak benim bir sorumluluğum varsa ben bunun hesabını vermeye hazırım. Burada bizim bir sorumluluğumuz olduğu söyleniyorsa ben bunun akşama kadar hesabını veririm" şeklinde konuştu.

`BİZİ ŞİKAYET EDEN UEFA´DA GÖREV YAPAN BİR PROFESYONEL´

Salondaki delegelerin bahsedilen ismi açıklamasını istemesi üzerine Başkan Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Ben kimseyi korumuyorum, kollamıyorum. Ben 30 yıldır Trabzonspor için mücadele ediyorum. Koruyacak kollayacak bir yer varsa Trabzonspor Başkanı, Trabzonspor´u koruyup kollar. Bu şahıs şu an UEFA'da profesyonel olarak görev yapan biri. Kendisine süreci uzatmak istediğimizi söyledik. Bize kura çekiminden önce CAS kararının çıkması için baskı yapıldığı yönünde ifadesi var."

`ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ´NE KARŞI TAVRIMIZ NETTİR´

Bazı genel kurul üyelerinin Eskişehirspor Kulübü'nün transfer yasağını kaldırmak için talep ettiği borçsuzluk imzasının verilmemesi yönündeki talepleriyle ilgili ise Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"2010-2011 sezonu Eskişehirspor meselesi var. Bu kulüp, bu takım şampiyonlukları kaybettiği zaman hayatta olanların değil, canlarını kaybedenlerin haklarını kim kime helal edecek. Trabzonspor Kulübü´yle alakalı olarak birtakım tasarrufların içerisinde bulunan insanlar keserin ve sapın bir gün döneceğini bilerek tasarrufta bulunacaklar. Bu tür bir eylemin içerisinde bulunan bir kulüp 310 bin Euro´yu ödeyemiyorsa bu onların sorunu. Bunlarla ilgili olarak her taraftan aramayan kalmadı. Bu iş 310 bin Euro´luk alacak verecek işi değildir, bu iş prensip işidir. O gün hayatını kaybeden Mustafa´nın davasıdır bu, Ahmet Ağaoğlu´nun davası değildir. Bu konuda tavrımız nettir."

Eski başkanlardan Muharrem Usta ile kulüp arasında yapılan sulh ve ibra protokolü de genel kurul onayına sunularak kabul edildi.

Kulübe bağlı şirketlerden Bordo Mavi Enerji A.Ş. uhdesine alınan, İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki üzerinde akaryakıt istasyonu bulunan arsanın, yürütülen gelir yaratma çalışmaları kapsamında yasal uygulamalar nedeni ile hisse devir yoluyla devredilmesi hakkında genel kurula bilgi verilerek onaya sunuldu.

AĞAOĞLU: UĞURCAN´I NEDEN SATMAYAYIM; ABDÜLKADİR ÖMÜR´Ü SATMADIK HATA YAPTIK

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun teşekkür konuşmasına ise kaleci Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür ile ilgili sözleri damga vurdu. Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ı kendisinin pazarlamadığını, oyuncunun kendi yeteneğiyle kendi pazarını oluşturduğunu belirterek, "Biri satmayalım, bir diğeri de fiyatını buldun mu satılmalı, diyor. Göreve geldiğimiz zaman Uğurcan 3'üncü kaleciydi. Önündeki kalecilerin bir tanesi 2,5 milyon, diğeri 1,5 milyon Euro alıyordu. Bırakın bedelini biz ödeyelim. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım, hata yaptım. Ben o hatayı bir defa yaparım. Eleştirilere, katılanlara, yönetime onay veren herkese teşekkür ederim" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Detaylar

- Başkan Ağaoğlu'nun konuşması

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2021-06-30 16:16:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.