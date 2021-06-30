Otomobili ile manevra yaparken 3 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobili ile manevra yaparken 3 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu

İHA

Otomobili ile manevra yaparken 3 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobili ile manevra yapan baba 3 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Erdoğdu mahallesinde öğle saatlerinde Adem Y. evinin önünde otomobili ile geri manevra yaparken, 3 yaşındaki oğlu Ömer'i fark edemedi. Otomobilin altında kalarak ağır yaralanan Ömer, babası tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelere rağmen minik Ömer kurtarılmadı. Adem ve Hanife Y. çiftinin 3 çocuklarından biri olan 3 yaşındaki Ömer yarın memleketi Şalpazarı ilçesinde toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı (EK ...
Hikmet Onur son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Hikmet Onur son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Trabzonspor Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı
Hekimoğlu Trabzon FK, Hakan Demir ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon FK, Hakan Demir ile sözleşme ...
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Abdulkadir Ömür pişmanlığı Trabzonspor Yönetimi, Olağan Mali Genel Kurul'da ibra edildi
YEREL HABERLER Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Abdulkadir Ömür ...
Vali Ustaoğlu'ndan Trabzonlular'a "Kollarımızı sıvayalım, aşımızı olalım" çağrısı Trabzon şehir merkezine kurulan çadırda aşı hizmeti veriliyor Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "60 yaş ve üzeri aşılamada yüzde 80’leri geçtik; 18 yaş ve üzeri aşılamada ise yüzde 30'lardayız; Bunu artırmamız lazım”
YEREL HABERLER Vali Ustaoğlu'ndan Trabzonlular'a "Kollarımızı ...
AK Parti Trabzon İl Başkanı Mumcu Sümela Manastırı'ndaki restorasyon maliyetini açıkladı
YEREL HABERLER AK Parti Trabzon İl Başkanı Mumcu Sümela ...
Trabzon Valisi Ustaoğlu: Kentte 551 bin kişi aşılandı
YEREL HABERLER Trabzon Valisi Ustaoğlu: Kentte 551 bin kişi aşılandı
Sümela Manastırı yarın ziyarete açılacak
YEREL HABERLER Sümela Manastırı yarın ziyarete açılacak
Sümela Manastırı 5 yıl sonra açılıyor
YEREL HABERLER Sümela Manastırı 5 yıl sonra açılıyor
Trabzonspor Olağan Mali Genel Kurulu'nda kulübün net borcunun 1 milyar 91 milyon 490 bin 668 lira olduğu açıklandı.
YEREL HABERLER Trabzonspor Olağan Mali Genel Kurulu'nda kulübün net ...
Karadeniz'in ilk 'Yaylakent' projesi çürüyor
YEREL HABERLER Karadeniz'in ilk 'Yaylakent' projesi çürüyor
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Minikler futbol şöleni düzenlendi
YEREL HABERLER Minikler futbol şöleni düzenlendi
Marek Hamsik, Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Marek Hamsik, Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme ...
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor'da Marek Hamsik imzayı attı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Marek Hamsik imzayı attı
Şelalede 10 metre yüksekten düşen çay işçisi öldü
YEREL HABERLER Şelalede 10 metre yüksekten düşen çay işçisi öldü
Şelaleden düşen Afganlı genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şelaleden düşen Afganlı genç hayatını kaybetti
Yunus Mallı rekabete hazır
YEREL HABERLER Yunus Mallı rekabete hazır
Sümela Bakan Ersoy’u bekliyor Sümela Manastırı'nın yaklaşık 6 yılın ardından ilk kez Temmuz ayından itibaren kapsamlı olarak ziyarete açılması bekleniyor Manastır 1 Temmuz’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla ziyarete açılacak
YEREL HABERLER Sümela Bakan Ersoy’u bekliyor Sümela Manastırı'nın ...
Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi
YEREL HABERLER Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, kente geldi
Marek Hamsik'e Trabzon'da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Marek Hamsik'e Trabzon'da coşkulu karşılama
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı