En acı kaza: Ömer, babasının otomobilinin altında can verdi

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Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, Adem Yaşar'ın otomobilini park etmeye çalışırken çarptığı oğlu Ömer Eymen Yaşar (4), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Erdoğdu Mahallesi Kisarna Caddesi'ndeki İkizevler Sitesi A Blok önünde meydana geldi. Adem Yaşar, kullandığı 06 AT 8510 plakalı otomobilini park etmek için manevra yaptığı sırada koşan oğlu Ömer Eymen Yaşar sağ arka tekerin altında kaldı. Durumu fark eden babası tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR

2021-06-30 21:27:04



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