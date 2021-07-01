Doğu Karadeniz Bölgesinden bu yılın ilk 6 ayında 122 farklı ülkeye ihracat yapıldı İhracatta bu yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış sağlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Karadeniz Bölgesinden bu yılın ilk 6 ayında 122 farklı ülkeye ihracat yapıldı İhracatta bu yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış sağlandı

İHA

Doğu Karadeniz Bölgesinden bu yılın ilk 6 ayında 122 farklı ülkeye ihracat yapıldı İhracatta bu yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış sağlandı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nden bu yılın OcakHaziran döneminde 742 milyon 623 bin 111 dolar tutarında ihracat yapılırken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış yaşandığı belirtildi.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nden Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2021 yılı OcakHaziran döneminde 742 milyon 623 bin 111 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken 2020 yılın aynı döneminde ise 657 milyon 720 bin 773 dolar olarak gerçekleşmişti.
2021 yılı ilk 6 ayında Trabzon ili ihracatında yüzde 7, Gümüşhane ili ihracatında yüzde 24 oranında artış görülürken, en yüksek artış ise yüzde 69’luk artış oranı ile Rize ilinden yapılan ihracatta yaşandı. Rize ve Gümüşhane illerimizdeki yüksek oranlı artışlardaki en önemli etken, bu illerden en çok ihraç edilen ürünler olan metal madencilik ürün fiyatlarının uluslararası piyasalarda aşırı yükselmesinden kaynaklandığı belirtildi.
Artvin İli ihracatında ise yüzde 7 düşüş yaşanırken, bu durum, ilin en önemli pazarı olan Gürcistan’a talep düşüklüğü nedeniyle özellikle yaş meyve sebze ihracatının bir önceki yıla göre azalmasından kaynaklandı.
Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2021 yılı OcakHaziran döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler; önceki yılın aynı dönemine göre ihracat tutarı aynı kalan ve 393. milyon 36 bin 412 dolar tutarında ihracat gerçekleştirilen fındık ve mamulleri birinci sırada, yüzde 28 oranındaki artış ve 106 milyon 672 bin 12 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ikinci sırada, yüzde 67 oranında artış ve 82 milyon 290 bin 177 dolar tutarında ihracatla maden ve metal ürünleri üçüncü sırada ve yüzde 15 oranında artış ve 59 milyon 562 bin 854 dolar tutarında ihracatla su ürünleri dördüncü sırada yer alıyor.
Doğu Karadeniz Bölgesinden 2021 yılı ilk 6 ayında 122 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya ve Gürcistan oldu. Bu ülkelerden İtalya’ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artmış, Rusya Federasyonu’na yüzde 56 ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne ise yüzde 57 oranında ihracat artışı yaşandı.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Doğu Karadeniz Bölgesi ekonomisinin en büyük girdisini ihracatın sağladığını söyledi. Kalyoncu “Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatımız 2021 yılı ilk 6 ayını kesintisiz ihracat artışı ile tamamlamıştır. 2021 yılının tamamının da önemli bir ihracat artışı ile tamamlayacağına dair ümidimiz tamdır. Bu kapsamda kesintisiz bir şekilde ihracat artışı sağlayan ve bu başarıyı sürdüren değerli ihracatçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Doğu Karadeniz Bölgemiz ekonomisinin en büyük girdisini ihracat sağlamakta, Bölge ekonomisi ihracattan sağlanan girdi ile dönmektedir. Bundan dolayı ülkemiz için olduğu gibi Bölgemiz için de ihracat artışını çok çok önemsemekteyiz. İhracat artışımızın daha üst noktalara ulaşabilmesi ve Doğu Karadeniz Bölgemiz illerinin Bölge Ülkeleri açısından bir tedarik merkezi misyonu üstlenebilmesi açısından, özellikle son aylarda aşırı düzeyde artmış olan ihracat maliyetlerinin düşürülmesi ve ihracatçımıza sürdürülebilir ihracat artışını sağlayabilmeleri açısından destek sağlanması çok büyük önem ihtiva etmektedir. Özellikle finansmana erişim imkânlarında ve çok çok yüksek olan faiz oranlarının düşürülmesi konularında ihracatçımız destek beklemektedir. Bu alanlarda ihracatçıya verilecek destek beraberinde çok daha yüksek ihracat artışları getireceği gibi ilave istihdam ve yeni yatırımlarla Ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlamış olacaktır. Yeni ayın başlaması ile en önemli girdi kalemlerimizi oluşturan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar ve bu durumun zincirleme olarak tüm girdi fiyatlarına yapacağı yüksek oranlı maliyet artışları ihracatçımızı rekabet açısından çok büyük oranda olumsuz etkileyecektir. Bundan dolayı ihracatçımızın maliyet artışlarını dengeleyecek şekilde ivedilikle desteklenmesi hayati önem taşımaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kedilerinin oynadığı yeşil kertenkeleyi görünce ne yapacaklarını şaşırdılar
YEREL HABERLER Kedilerinin oynadığı yeşil kertenkeleyi görünce ne ...
En acı kaza: Ömer, babasının otomobilinin altında can verdi
YEREL HABERLER En acı kaza: Ömer, babasının otomobilinin altında can ...
Trabzonspor koordinasyon çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor koordinasyon çalıştı
Otomobili ile manevra yaparken 3 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu
YEREL HABERLER Otomobili ile manevra yaparken 3 yaşındaki oğlunun ...
Trabzonspor Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı (EK ...
Hikmet Onur son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Hikmet Onur son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Trabzonspor Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı
Hekimoğlu Trabzon FK, Hakan Demir ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon FK, Hakan Demir ile sözleşme ...
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Abdulkadir Ömür pişmanlığı Trabzonspor Yönetimi, Olağan Mali Genel Kurul'da ibra edildi
YEREL HABERLER Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Abdulkadir Ömür ...
Vali Ustaoğlu'ndan Trabzonlular'a "Kollarımızı sıvayalım, aşımızı olalım" çağrısı Trabzon şehir merkezine kurulan çadırda aşı hizmeti veriliyor Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "60 yaş ve üzeri aşılamada yüzde 80’leri geçtik; 18 yaş ve üzeri aşılamada ise yüzde 30'lardayız; Bunu artırmamız lazım”
YEREL HABERLER Vali Ustaoğlu'ndan Trabzonlular'a "Kollarımızı ...
AK Parti Trabzon İl Başkanı Mumcu Sümela Manastırı'ndaki restorasyon maliyetini açıkladı
YEREL HABERLER AK Parti Trabzon İl Başkanı Mumcu Sümela ...
Trabzon Valisi Ustaoğlu: Kentte 551 bin kişi aşılandı
YEREL HABERLER Trabzon Valisi Ustaoğlu: Kentte 551 bin kişi aşılandı
Sümela Manastırı yarın ziyarete açılacak
YEREL HABERLER Sümela Manastırı yarın ziyarete açılacak
Sümela Manastırı 5 yıl sonra açılıyor
YEREL HABERLER Sümela Manastırı 5 yıl sonra açılıyor
Trabzonspor Olağan Mali Genel Kurulu'nda kulübün net borcunun 1 milyar 91 milyon 490 bin 668 lira olduğu açıklandı.
YEREL HABERLER Trabzonspor Olağan Mali Genel Kurulu'nda kulübün net ...
Karadeniz'in ilk 'Yaylakent' projesi çürüyor
YEREL HABERLER Karadeniz'in ilk 'Yaylakent' projesi çürüyor
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Minikler futbol şöleni düzenlendi
YEREL HABERLER Minikler futbol şöleni düzenlendi
Marek Hamsik, Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Marek Hamsik, Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme ...
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor'da Marek Hamsik imzayı attı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Marek Hamsik imzayı attı
Şelalede 10 metre yüksekten düşen çay işçisi öldü
YEREL HABERLER Şelalede 10 metre yüksekten düşen çay işçisi öldü
Şelaleden düşen Afganlı genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şelaleden düşen Afganlı genç hayatını kaybetti
Yunus Mallı rekabete hazır
YEREL HABERLER Yunus Mallı rekabete hazır