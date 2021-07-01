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Bakan Ersoy turizm sezonu için umutlu konuştu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Bu seneyi koşullarda ciddi bir değişiklik olmazsa tekrar bir virüs dalgası gelmezse 25 milyon turist, 20 milyar dolar üzerinde gelirle kapatırız diye düşünüyorum” “Biz kırmızı koddan düşüp yeşile geçtikten sonra çok yoğun bir tanıtımla geriden gelerek (rakip ülkelerle) aynı rezervasyon oranlarını yakaladık hatta geçen hafta onları geçmeye başladık”

İHA

Bakan Ersoy turizm sezonu için umutlu konuştu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Bu seneyi koşullarda ciddi bir değişiklik olmazsa tekrar bir virüs dalgası gelmezse 25 milyon turist, 20 milyar dolar üzerinde gelirle kapatırız diye düşünüyorum” “Biz kırmızı koddan düşüp yeşile geçtikten sonra çok yoğun bir tanıtımla geriden gelerek (rakip ülkelerle) aynı rezervasyon oranlarını yakaladık hatta geçen hafta onları geçmeye başladık”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen seneyi pandemi nedeniyle 16 milyon turist ve yaklaşık 12 milyar dolar turizm geliri ile kapattıklarını hatırlatarak “Bu sene koşullarda ciddi bir değişiklik olmazsa tekrar bir virüs dalgası gelmezse hem bize yolcu tedariği yapan ülkeler hem biz kurallara uyup pozisyonumuzu iyileştirerek devam edersek ben bu sene 25 milyon turist, 20 milyar dolar üzerinde gelirle kapatırız diye düşünüyorum” dedi.
Giresun gezisinin ardından karayolu ile bugün akşam saatlerinde Sümela Manastırı’na gelen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, beraberindekiler ile birlikte manastırı gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu yıl turizm sezonundan beklentileri ile ilgili soru üzerine konuşan Bakan Ersoy, şunları söyledi:
“En başından beri geçen sene ile kıyaslanmayacak kadar iyi bir sezon geçireceğimizi söylüyorum, hala da bu geçerli. Tabi bu sadece bizim ülkemizin virüsle mücadelesine endeksli bir konu değil. Bize yolcu tedariği sağlayan ülkelerin de virüsle ne derece başarılı şekilde mücadele ettikleri, hem de bizim ülkemizde hem bize yolcu tedariği sağlayan ülkelerde aşılanmanın nasıl ilerleyeceği ile de alakalı bir konu. Çok şükür bizde aşılanma çok hızlı gidiyor. İnşallah Temmuz ayı sonu itibariyle hedef kitlenin çok büyük bir kısmı aşılanmış olacak. Hatta biliyorsunuz dünkü kararlarla ikinci doz aşıların erkene alınması ile biz temmuz sonunda belli bir toplum bağışıklığını yakalarız diye düşünüyorum. Bizde gecikti sezon ama hiçbir ülkede de açılmadı. Bütün ülkelerde gecikti sezonun başlaması. O yüzden bizim bir misafir kaybımız oluşmadı aslında. Geçen sene biliyorsunuz 16 milyon turistle sezonu kapadık, yaklaşık 12 milyar dolar ile kapamıştık. Bu sene dediğim koşullarda ciddi bir değişiklik olmazsa tekrar bir virüs dalgası gelmezse hem bize yolcu tedariği yapan ülkeler hem biz kurallara uyup pozisyonumuzu iyileştirerek devam edersek ben bu sene 25 milyon turist, 20 milyar dolar üzerinde gelirle kapatırız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
“Sezon uzadığı için bu sene turizm sezonu ekim sonu bitmeyecek, kasım, aralık ayına da sarkacak gibi gözüküyor” diyen Bakan Ersoy “Bu sayının daha da artması mümkün. Biz turizmciler olarak konsantre olursak ki çok yoğun da bir tanıtım yapıyoruz. Biliyorsunuz Turizm Geliştirme Ajansı gibi bir silah var elimizde. O silahı çok iyi kullanıyoruz. Bize göre erken rezervasyona başlayan ülkeler oldu. Biz kırmızı koddan düşüp yeşile geçtikten sonra çok yoğun bir tanıtımla geriden gelerek aynı rezervasyon oranlarını yakaladık hatta geçen hafta onları geçmeye başladık. Sezon uzaması ile birlikte biz inşallah istediğimiz hedeflere hatta daha üzerine çıkarız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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