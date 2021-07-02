Red Bull Yağlı Direk’te Trabzon’un kahramanları belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Red Bull Yağlı Direk’te Trabzon’un kahramanları belli oldu

İHA

Red Bull Yağlı Direk’te Trabzon’un kahramanları belli oldu

Türkiye’nin en geleneksel ve eğlenceli mücadelelerinden biri olan Yağlı Direk’te birinciler belli oldu. Red Bull Yağlı Direk etkinliği, bu sene 2 ayrı noktada düzenlendi. 1935’ten beri Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen, yağlanmış bir direğin ucundaki bayrağı kaparak birinci olmak ve en havalı düşüşü gerçekleştirerek jüriyi etkilemek üzerine kurulu yarışta yine renkli görüntüler ortaya çıktı. Trabzon Valiliği’nin himayelerinde, Trabzon Liman Başkanlığı’nın koordinesinde düzenlenen Trabzon’daki Red Bull Yağlı Direk’te Yunus Emre Kul bayrağı alarak, Kamuran Erdoğan ise en havalı düşüşü gerçekleştirerek ‘şehrin kahramanları’ oldu.
Türkiye’nin en geleneksel ve eğlenceli yarışlarından biri olan Yağlı Direk tüm heyecanı ve neşesiyle bir kez daha Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’na renk kattı. Bu seneden itibaren Red Bull Yağlı Direk olarak gerçekleştirilen mücadele, Trabzon ve Alanya’da adrenalin ve tutkuyu bir araya getirdi. Katılımcıların 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve yağa bulanmış kütüğün ucundaki Türk Bayrağı’nı almaya çalıştıkları etkinlikte bu senenin birincileri de belli oldu.
Geçen senelerden farklı olarak uzunluğu 12 metreye çıkarılan kütük üzerinde gerçekleştirilen etkinliğin Trabzon ayağı Trabzon Valiliği’nin himayelerinde, Trabzon Liman Başkanlığı’nın koordinesinde Faroz Limanı’nda gerçekleştirildi. Karadeniz’deki mücadelede Yunus Emre Kul birinci olurken, Kamuran Erdoğan da Trabzon’da en havalı düşüşü yaparak jüriyi etkiledi.
Alanya’da İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen Red Bull Yağlı Direk’te ise mutlu sona ulaşan isim Mehmet Şanlı ve en havalı düşüş kategorisinin birincisi Ali Çelik oldu. Birinciler sürpriz ödüllerin de sahibi olma fırsatını buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sümela Manastırı 5 yıl sonra ziyarete açıldı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sümela Manastırı 5 yıl sonra ziyarete açıldı / Ek ...
Sümela Manastırı 5 yıl sonra ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Sümela Manastırı 5 yıl sonra ziyarete açıldı
Bakan Ersoy turizm sezonu için umutlu konuştu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Bu seneyi koşullarda ciddi bir değişiklik olmazsa tekrar bir virüs dalgası gelmezse 25 milyon turist, 20 milyar dolar üzerinde gelirle kapatırız diye düşünüyorum” “Biz kırmızı koddan düşüp yeşile geçtikten sonra çok yoğun bir tanıtımla geriden gelerek (rakip ülkelerle) aynı rezervasyon oranlarını yakaladık hatta geçen hafta onları geçmeye başladık”
YEREL HABERLER Bakan Ersoy turizm sezonu için umutlu konuştu Kültür ...
Restorasyon çalışmaları tamamlanan Sümela Manastırı ziyarete açıldı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Sümela Manastırı’nın ziyarete açılması başta Trabzon olmak üzere Karadeniz turizmine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum”
YEREL HABERLER Restorasyon çalışmaları tamamlanan Sümela Manastırı ...
Mustafa Reşit Akçay'dan sevindirici haber KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı: "Mustafa hocamızı Farabi Hastanemizde ziyaret ettim; Durumu iyi elhamdülillah"
YEREL HABERLER Mustafa Reşit Akçay'dan sevindirici haber KTÜ Rektörü Prof. ...
Avcı, Mustafa Reşit Akçay'ın ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Avcı, Mustafa Reşit Akçay'ın ailesini ziyaret etti
Trabzon’da “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” kutlaması
YEREL HABERLER Trabzon’da “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” ...
Başkan Ekim ilçe yatırımları için Ankara’ya gitti
YEREL HABERLER Başkan Ekim ilçe yatırımları için Ankara’ya gitti
Babası manevra yaparken ezmişti, minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Babası manevra yaparken ezmişti, minik Ömer son ...
Abdullah Avcı, TSYD ve TÜFAD'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Abdullah Avcı, TSYD ve TÜFAD'ı ziyaret etti
Doğu Karadeniz Bölgesinden bu yılın ilk 6 ayında 122 farklı ülkeye ihracat yapıldı İhracatta bu yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış sağlandı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz Bölgesinden bu yılın ilk 6 ayında 122 ...
Kedilerinin oynadığı yeşil kertenkeleyi görünce ne yapacaklarını şaşırdılar
YEREL HABERLER Kedilerinin oynadığı yeşil kertenkeleyi görünce ne ...
En acı kaza: Ömer, babasının otomobilinin altında can verdi
YEREL HABERLER En acı kaza: Ömer, babasının otomobilinin altında can ...
Trabzonspor koordinasyon çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor koordinasyon çalıştı
Otomobili ile manevra yaparken 3 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu
YEREL HABERLER Otomobili ile manevra yaparken 3 yaşındaki oğlunun ...
Trabzonspor Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı (EK ...
Hikmet Onur son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Hikmet Onur son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Trabzonspor Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı
Hekimoğlu Trabzon FK, Hakan Demir ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon FK, Hakan Demir ile sözleşme ...
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Abdulkadir Ömür pişmanlığı Trabzonspor Yönetimi, Olağan Mali Genel Kurul'da ibra edildi
YEREL HABERLER Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Abdulkadir Ömür ...
Vali Ustaoğlu'ndan Trabzonlular'a "Kollarımızı sıvayalım, aşımızı olalım" çağrısı Trabzon şehir merkezine kurulan çadırda aşı hizmeti veriliyor Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "60 yaş ve üzeri aşılamada yüzde 80’leri geçtik; 18 yaş ve üzeri aşılamada ise yüzde 30'lardayız; Bunu artırmamız lazım”
YEREL HABERLER Vali Ustaoğlu'ndan Trabzonlular'a "Kollarımızı ...
AK Parti Trabzon İl Başkanı Mumcu Sümela Manastırı'ndaki restorasyon maliyetini açıkladı
YEREL HABERLER AK Parti Trabzon İl Başkanı Mumcu Sümela ...
Trabzon Valisi Ustaoğlu: Kentte 551 bin kişi aşılandı
YEREL HABERLER Trabzon Valisi Ustaoğlu: Kentte 551 bin kişi aşılandı
Sümela Manastırı yarın ziyarete açılacak
YEREL HABERLER Sümela Manastırı yarın ziyarete açılacak