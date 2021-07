Abdullah Avcı: "Şampiyon olabilmek için elimizden geleni yapacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyon olabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı İstanbul’daki kamp öncesinde basın toplantısı düzenledi. Medical Park Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, yeni sezonun hem kendileri için hemde Türk futbolucu için hayırlı geçmesi dileğinde bulunarak, "15 Mayıs ligin son haftasını oynayıp genel bir değerlendirme yaptık geçen seneyle ilgili. Bir 6.5 aylık sürecin nasıl geçtiği ile ilgili. Sonra 43 günlük tatil dönemi. Bunun büyük bölümü ekiple, yöneticiler scout ekibi geçen yıl planladığımız gibi çalışarak kısa bir tatil yaparak pazartesi günü hem sağlık kontrolleri hem oyuncuların testleri ve adaptasyon antrenmanları ile geçirdik. 414 Riva, 3 günlük izin, 1829 Temmuz arasında tekrar Riva’da ikinci aşaması. Hazırlık maçlarının daha çok olduğu ikinci dönem. 5 Ağustos Avrupa Kupası ve 13 Ağustos'ta başlayacak ligimizin hazırlıklarına start verdik. Türk futboluna ve hepimize hayırlara geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu.



"Oyunu iki yönlü oynayabilmek önemli"

Yeni sezonda Trabzonspor’un oyun planının nasıl olacağına ilişkin sorulan bir soruya Avcı şu yanıtı verdi:

"Bugün Avrupa Şampiyonasında seyrediyorsunuz oyun planları ve organizasyonlarını, bugün futbolun olmazsa olmazı oyunun iki yönünü oynayabilmektir. Hem savunma hem hücumu yapabilmektir. Hücum oynarken dahil ya da set oynarken de rakip sahada oynarken de savunma güvenliğini alabilmek önemlidir. Bugün bunun Avrupa Şampiyonasında çok canlı örneklerini görüyoruz. Bazen kendi oyuncu profiline göre, bazen rakibin analizine göre oyunun her iki yönünü topun dışarda olduğu bölümü, duran topları ayrı bölümü santim santim hesaplanan bir oyuna dönmüştür artık futbol. Tabi ki Trabzonspor en zirveye, en tepeye koşacaktır. Buna koşmak için de oyun içinde diğerlerinden daha fazla dominant oyunu, bir bölümünde daha sahip olacaktır diye düşünüyoruz."



"Şampiyon olabilmek için elimizden geleni yapacağız"

Trabzonspor’da yeni sezon öncesinde şampiyonluk söylemlerinin sarf edilmesinde Trabzonspor isminin en önemli etken olduğunu söyleyen Avcı, "Transfer yapmasa da sahaya çıktığı an rakipleri Trabzonspor’un şampiyonluğa oynayacağını bilirler. Trabzonspor formasını rakibine bunu hissettirir. Özellikle 6 aylık süreç takımın beni, benim takımı, oyun felsefesini birlikteliği, beraber hareket etmeyi, grup enerjisini mevcut oyuncu grubuyla önemli bir mesafe kat ettik. Bunun içine taktiktekniği de koyabiliriz. Daha önce de bu ifadeyi kullanmıştım. Ligin en genç takımı Trabzonspor. 24 küsür yaş ortalaması. Ligin en fazla yerli oyuncu oynatan ve altyapısından çıkan oyuncu oynatan takımı da Trabzonspor. Bu ligde deneyimli oyuncuları da içine koyduğun zaman Trabzonspor’un özellikle şehrin de taraftarın da başkanın da yöneticilerin de biz teknik heyetin de istediği şampiyonluk olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve çalışacağız. Trabzonspor’un hedefi bunlar ve böyle olması gerekiyor. Yapılan transferler de bu anlamda deneyim. Bugün herkesin tanıdığı, bildiği, ama hala hedef hedefleri ve heyecanı olan planın içinde organizasyonun içinde grup enerjisiyle olacak oyuncu grubu. Şu an itibariyle başkan ve yöneticilere bu anlamda teşekkür ediyorum. Avrupa’da dahil 4 transfer bitiren takım yok. Biz hem yarışırken hem çalışırken hem de izleme komitesi ve yöneticilerin de destek verdiği bir beyin fırtınası ile tespitler üzerinde çalışmalarımız halen devam ediyor. Biriki tane daha buna ilave etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.



"Sörloth buyursun gelsin"

Trabzonspor’un uzun zamandır gündeminde olan eski oyuncusu Sörloth ile ilgili, "Buyursun gelsin” diyen Abdullah Avcı, "Mayısta da söyledim. Buyursun gelsin. Süreci Başkan takip ediyor. Gelişmeler nasıl olacak, süreç nasıl gelişecek bekliyoruz" dedi. Avcı, yeni transferlerle alakalı da "Yaşlı değil deneyimli oyuncu alıyoruz" değerlendirmesini yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şampiyon olabilmek için bu ligde 5 senedir yarışan bir teknik direktörüm. 5 senedir puan ortalaması en yüksek hocalardan bir tanesiyim. Bunu bu kulüpler sağladı. Bundan iki sene önce Başakşehir 2.3 ile, ondan evvelki sene Galatasaray 2.2 puan ortalaması ile şampiyon oldular. Biz 32 haftada 2.3’ün üstünde puan ortalaması aldık. Bunun bizi nereye götüreceğini zaman içinde hep birlikte göreceğiz. Biz onun için deneyimli oyuncu alıyoruz. Oyuncunun yaşı yoktur, deneyimi, tecrübesi ve aklı vardır. Hamsik çok büyük karakter büyük oyuncu. Türk futboluna veya bizim içimizdeki oyuncu grubuna da çok şeyler katabilecek bir oyuncu. Karşılıklı birbirimizle konuşmalarımız oldu. Hamsik burada performansı ile Türk futboluna neler verebileceğini göstermiştir”



"Uğurcan Çakır gitsede kalsa da heyecanı aynı"

Bu sezon Avrupa'ya transfer olması beklenen Uğurcan Çakır ile ilgili de konuşan Avcı, "Uğurcan ile buraya gelmeden bir saat evvel konuştuk. Avrupa Şampiyonası’nın Milli Takımımız adına performansı en yüksek oyunculardan bir tanesiydi. Onun adına belki sevindik ama Milli Takım adına üzüldük. Ama bu uluslararası tecrübeler, uluslararası arenalar ve turnuvalarda olmak başka bir deneyim. Biz her türlü hazırlıklıyız. Bir oyuncumuzun altyapıdan çıkıp Avrupa’ya transfer olması ve kulübümüze ekonomik olarak katkı koyması çok önemli. Bunun kararını kulübümüz, başkanımız verecek. Uğurcan bugün ne karar verilirse verilsin, işine son derece odaklı. Gitse de kalsa da burada devam etse döneceğini çok iyi biliyorum. Keyfi de son derece yerinde. İzinden sonra gitmezse bizimle aynı heyecanla olacağını çok net biliyorum" değerlendirmesini yaptı.



"Yabancı kurulu oyuncuların gelişimine katkı sağlamayacak"

Avcı, yabancı kuralının oyuncuların gelişime katkı sağlamayacağını belirterek, "Bu sorunun aslında bana sorulması beni rahatsız ediyor. Bu tür kurallar, kanunlar, yerli oyuncunun gelişimini geliştirmez, tıkar. Bununla ilgili yapılması gereken detaylarla ilgili çalışmalar da yaptım. 6 artı 2’ler 5 artı 3’ler gördük. Bunların hiçbiri gelişime katkı sağlayamaz. Rekabeti sağlayacak üretim yapmadığın sürece, kendi alt liglerine eğitim amaçlı uygulama ve denetleme, yapmadığın ve liglerin organizasyonunu doğru yapmadığın sürece biz bunu konuşmaya devam edeceğiz ve bu bize zarar verecek. Belki farklı oyuncular kullanmak zorunda kalacağız. Yaş ortalaması belki yüksek oyuncu almak durumunda kalacağız. Belki bir sene sonra bu kural tekrar değişecek. Onun için yapılması gereken eğitim, yatırım, denetleme, uygulama, rekabet ortamında alt liglerin organizasyonu" ifadelerini kullandı.



"Abdulkadir Ömür'den beklentim çok yüskek"

Bordomavili teknik adama 'Abdülkadir Ömür’den beklentileri' sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Abdülkadir Ömür’le de konuştum. Özellikle Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından birisi olduğunu söyledim. İlk maçında ben rakipken bana karşı oynamıştı. Geçen sene geldiğimden beri çok önemli mesafe kat ediyordu. İyi bir iletişim halindeyiz. Sakatlıklar, bazen yorgunluklar, bazen belki baskılar gelişimini tıkamış olabilir. Ama özel bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben Abdülkadir Ömür’ün çok önemli bir çıkış yapabileceğini, önümüzdeki sene Trabzonspor’un şampiyonluğa oynarken her şeyiyle çok önemli katkılar sunacağını ve buradan çıkış yapıp Avrupa’da da çok iyi işler yapabileceğine inanan birisiyim. Bundan en ufak bir şüphem yok. Hazır bir şekilde gelecek ve beklentim çok yüksek" dedi.



"Türk futbolunun sorunu teknik direktör değil"

Abdullah Avcı, Şenol Güneş'e yöneltilen eleştirilerle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, “Türk futbolunun sorunu Şenol Güneş, Abdullah Avcı veya başka şeyler değildir. Antrenörler üzerinden Türk futbolunu konuşamayız. Eğitim, rekabet, okul eğitimi, antrenör eğitim, alt liglerin organizasyonu, uluslararası seviyede yarışabilmek ve bir turnuva takımı olabilmek için. Turnuvaya giderken Milli Takımımız PlayOff oynamadan gitti. Ancak o zamana kadar hep oynayarak gittik. Şenol Hoca direkt bu turnuvaya katıldı ve Dünya kupasına iyi bir başlangıç yaptı. Buradaki bir maçta mı konuşup tartışacağız Milli Takımımızı, hocamızı. Onun için Türk futbolunun sorunu teknik adam değil, genel organizasyon sıkıntısı vardır Türk futbolunun. Biraz onun üzerinden gitsek bence daha doğru olur" diye konuştu.



"Sistem ve organizasyon önemli"

Avrupa Şampiyonasına ilişkin değerlendirme yapan Abdullah Avcı, "Senelerdir sistem organizasyonu diyen teknik adamlardan birisiyim. Avrupa Şampiyonasında bu oyunun biraz sabır, akıl artık sistemlerin Avrupa’da birbirine yakın olduğu, detaylarla maç kazandığı veya kaybettiğin ve planların, organizasyonların olduğu bir oyundur. Bugün uluslararası maçları oynadığında ve bugün seyredip analizlerini yaptığımızda sahanın içinde çok değişik formasyonlar var artık. 'Şu oyuncu çıktı, şu oyuncu girdi'yi konuşacaksak yol kat edemeyiz. Tabi ki sabırlı oyun çok önemli. Ama bu şehrin duygusunu çok iyi bilen bir Karadenizliyim. Ama buradaki insanın futbolu ne kadar sevdiğini, ne kadar buna yaklaştığını, aklının olduğunu ve buna dönüşebileceğini de çok iyi biliyorum. Her zaman hızlı hücum yapıp, baskılı oynayamazsın. Bazen dinlenmen, bazen topa sahip olman, bazen o boşlukları bulabilmen için değişik organizasyonlar denemen gereken bir durum vardır. Bazen Trabzonspor gibi oynamak gereken durumlar vardır. Bu ne demek Ali Kemal abiyi mi çağıralım. O zamanki oyun çok farklıydı. Bugün Anadolu’daki bir takım 89 yabancı oyuncuyla oynuyor. Seyircimizle de buluşacağız. 2025 bin seyircimiz olacak. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Biz onları çok özledik, onlar bizi çok özledi. Geldiğimiz günden itibaren bize çok büyük destek veriyorlar. Lütfen bu desteklerini sabırlı ve heyecanlı bir şekilde devam ettirsinler. Biz bunun sonuna kadar içinde olacağımızı adım gibi biliyorum. Bu sabra, bu desteğe ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.



"Şehirdeki heyecanı görüyorum"

Şehirde dolaşırken insanlardaki heyecanı ve desteklerini gördüğünün belirten Avcı, "Seyirci bu işin olmazsa olmazı ve Trabzonspor seyircisi şunu bana gösterdi; artık bir organizasyonumuz var, sahada ne yaptığımızı biliyoruz bu bizi çok mutlu ediyor. Bunu Trabzonspor seyircisi söyledi. Sonuçlarla bunu desteklersek. Geçen sene iyi bir başlangıç yaptık. Bu sene de iyi bir başlangıçla çok farklı yol alacağız. Seyircimizin desteğine büyük ihtiyacımız var. Seyirciliseyircisiz, olumsuz tarafları da var. Ama iyi başlangıç, destek bizi farklı yerlere taşıyacaktır" diye konuştu.

Avcı, takımdan ayrılabilecek oyuncularla ilgili tasarrufu olup olmadığı ile ilgili olarak da, "Oyuncularla ilgili düşüncelerimi başkan ve yöneticilerle konuşuyorum. Kulübün menfaati hangi doğrultuda olursa o şekilde hareket edebiliriz" dedi.

